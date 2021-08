Christian Domínguez reveló qué condiciones puso para que Pamela Franco esté en El artista del año

Christian Domínguez pisó el set de América Hoy, este lunes 23, para comentar sobre los reclamos que hizo Allison Pastor en Reinas del show que la llevó a renunciar en vivo.

El cumbiambero aprovechó el tema para contar que él puso condiciones a la producción para que las presentaciones de Pamela Franco no tengan inconvenientes.

Según contó, se encargó de la musicalización de todas las piezas cada vez que aparecía en el escenario. “Yo la edité, estaba fuera de tiempo, en la final de Pamela, la semifinal, también la sentencia y si el productor que está acá me dice no puedes estar (en el programa), no sales (a Pamela)”, dijo el líder de la Gran Orquesta.

Del mismo modo, reveló lo que le dijo a los organizadores del reality. “Desde el principio le dije mira, mi señora va a estar acá, no conoce, yo estoy acá o no está ninguno de los dos”, señaló.

“ Yo no voy a permitir que ella se sienta incómoda en ningún momento , yo me paro ahí y veo todo lo que está pasando. Yo he estado ahí y sé que puede pasar y que todo se va caldeando, pero obviamente también la dejo que crezca y se equivoque”, sentenció Domínguez.

Pamela Franco debutó en El artista del año en mayo del 2021 y llegó hasta la gala final, quedando en segundo lugar. En cada presentación, se le veía al cantante junto a su hija detrás de cámaras.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.