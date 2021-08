Belén Estévez tras reencuentro con Waldir Felipa: Muchas emociones revivieron

Belén Estévez y Waldir Felipa revivieron recuerdos al bailar juntos su tema de bachata en la novena gala de Reinas del show, el pasado sábado 21 de agosto.

El joven bailarín sorprendió a la jurado del reality al aparecer en la pista de baile para reforzar a Jazmín Pinedo. En un momento de su presencia en el set, él la invitó a recordar los pasos de su canción “Qué bonito”.

La extranjera no pudo ocultar su nerviosismo y aceptó su invitación. La enternecedora escena fue comentada en las redes sociales por seguidores de ambos famosos.

Belén Estévez emocionada por baile junto a exnovio

Tras su baile, Belén Estévez declaró cómo se sintió al volver a encontrarse con su exnovio, 12 años menor que ella, en el programa donde se conocieron.

“La coreografía no me acordaba nada, me dejé llevar por él porque él sí se acuerda. Raro, lindo, tranquila, pero con muchas emociones que se reviven en la pista de baile ”, dijo la argentina.

“ Siempre voy a tener palabras lindas para personas que estuvieron en mi vida , nunca voy a hablar mal de alguien que fue no solo mi pareja de baile, sino mi pareja en la vida real, más allá del reality. Nunca voy a decir nada malo de él, siempre hay cariño y el respeto ante todo”, agregó.

Belén Estévez y Waldir Felipa iniciaron su romance en 2011 cuando participaban del reality de Gisela Valcárcel. Su relación llamó la atención por su marcada diferencia de edad. Al año siguiente, ambos anunciaron su separación.

