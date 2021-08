Tilsa Lozano da detalles de su encuentro con Magaly Medina en un avión

Tilsa Lozano tuvo un inesperado encuentro cuando tomaba un vuelo a Miami junto a su pareja Jackson Mora. La modelo y empresaria contó en sus redes sociales qué pasó cuando abordaba el avión que la llevaba a Estados Unidos.

Ella mostró en sus historias de Instagram que coincidió en el vehículo aéreo con Magaly Medina y el notario público Alfredo Zambrano. La conductora de televisión, por su parte, se grabó junto a su esposo en el mismo pasillo; ambos muy sonrientes antes del viaje.

La misma exintegrante de Las vengadoras confirmó días después a un medio local que sí se encontraron y que, además, se saludaron cordialmente ante la miradas de los pasajeros.

“Había un pasillo entre las dos, no estábamos pegadas. (...) Todo fue bastante civilizado. Las dos somos mujeres de televisión, así que lo cortés no quita lo valiente. Además, todo fue cordial”, contó Tilsa a Trome sobre los detalles del encuentro.

“ La saludé, me pareció lo correcto y ella respondió el saludo. Jackson hizo lo mismo , ya nos reímos nomás, qué vamos a hacer, son cosas de la vida que causan risa”, agregó.

La figura de ATV también habló en otro momento sobre la coincidencia y aseguró haberlo tomado de la manera más relajada. “Siempre me encuentro con tantos peruanos en los vuelos que para mí es normal. Es como ir al Jockey y encontrarme con alguien, o sea, no me entusiasma ni me desmayo de la emoción”, dijo Medina.

“Ahora, si me dices que en ese vuelo estaba Madonna o Lady Gaga, me entusiasmaría”, agregó de forma sarcástica.

