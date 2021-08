Erick Elera le demostró todo su apoyo a su pareja Allison Pastor, luego que la bailarina renunciara en vivo a Reinas del show tras una discusión que tuvo con Gisela Valcárcel. El actor utilizó las redes sociales para enviarle un tierno mensaje.

El altercado se llevó a cabo debido a que la mencionada concursante expresó su disconformidad con la producción del programa por el uso de canciones y conceptos con los que no estaba de acuerdo.

La conductora del espacio de América Televisión no se quedó callada y respondió fuertemente a la ahora exintegrante de su elenco, a quien le preguntó por qué no había renunciado anteriormente si no se encontraba de acuerdo con las decisiones.

“Nadie puede ir por la vida diciendo el equipo, simplemente se dice qué persona fue, porque en la vida no todo es malo, uno tiene que decir con esto no estoy de acuerdo. Uno no puede lanzarse así, menos en un país que está intentando cambiar”, dijo Gisela Valcárcel.

Luego de esto, Erick Elera se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y dejó claro que se encuentra a favor de la medida que tomó Alison Pastor durante la última emisión de Reinas del show. A través de las historias de la plataforma escribió: “Te amo”.

Del mismo modo, compartió una imagen junto con los miembros de su familia y les recalcó su cariño agregando: “Los amo”.

Erick Elera dedica mensaje a Allison Pastor tras su renuncia en vivo a Reinas del show. Foto: captura Instagram

Allison Pastor también reaccionó al apoyo de sus seguidores luego del incidente en el programa de baile y compartió algunas de las opiniones en redes sociales.

