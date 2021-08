La voz Perú: estos fueron los cuatro artistas que se fueron tras la gala de eliminación

Todo quedó listo para que la semana final de La voz Perú de comienzo el lunes 23 de agosto, luego que este último sábado cuatro participantes le dijeron adiós al programa. Fueron ocho cantantes quienes estuvieron presentes en la gala de eliminación y solo uno de cada equipo fue salvado por su entrenador.

En la escuadra de Mike Bahía, Nicolle Manrique no logró convencer al colombiano y quedó fuera de la competencia. La participante agradeció la oportunidad de estar en el programa, mientras que su competidor de la noche, Iván MC, se mostró muy feliz de acceder al tramo final del concurso.

Guillermo Dávila también tuvo una complicada decisión que tomar entre Sebastián Mahle y Emanuel Rivera. El primero deslumbró interpretando el tema “Are you gonna be my girl”, mientras que el segundo también cautivó al cantar “La flaca”, aunque esto no fue suficiente para convencer al venezolano que decidió eliminarlo.

Jair Montaño y Joaquina Carruietero fueron los elegidos por Daniela Darcourt para demostrar su talento en el escenario y meterse en la semana final de La voz Perú. El joven cantó un agradable mix del grupo Néctar, mientras que la cantante deslumbró con su potente voz con el sencillo “Anyone”.

Finalmente, fue Joaquina la salvada por la salsera nacional, por lo que seguirá en carrera. Para finalizar, el equipo de Eva Ayllón cerró la jornada, donde la favorita, Milena Warthon, intentaba mantenerse en competencia al enfrentar a Lucy Young.

Como en casi todas las ediciones, el jurado quedó deslumbrado con el particular estilo de Milena, pero esta vez la criolla prefirió a Lucy, dejando de lado a Milena.

Los eliminados de la última gala de La voz Perú

Nicolle Manrique – Equipo Mike Bahía

Emanuel Rivera – Equipo Guillermo Dávila

Jair Montaño – Equipo Daniela Darcourt

Milena Warthon – Equipo Eva Ayllón

