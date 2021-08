Korina pidió a Allison Pastor que vuelva Reinas del show: “Mereces estar en la final”

Allison Pastor renunció a Reinas del show durante la última emisión del programa luego de exponer su disconformidad con las decisiones del equipo de producción. Tras comunicar su postura, Korina Rivadeneira se pronunció y le pidió quedarse en competencia.

La pareja de Erick Elera, quien le demostró su apoyo a través de redes sociales, mantuvo un fuerte cruce de palabras con Gisela Valcárcel. La conductora del espacio no permitió que se hable mal de su equipo en vivo y respondió severamente.

“Hoy vienen al aire y muy sueltos de huesos dicen: ‘Pero el equipo no me hace caso’. Entonces, nadie puede ir por la vida diciendo el equipo, simplemente se dice qué persona fue, porque en la vida no todo es malo, uno tiene que decir con esto no estoy de acuerdo”, dijo.

Ante la salida de Allison Pastor del set, Korina Rivadeneira tomó el micrófono e intentó convencer a su compañera de no dejar Reinas del show y resaltó el esfuerzo que ha realizado semana a semana para estar presente en la última gala y ser una de las favoritas.

“Yo quiero que Allison recapacite y regrese porque es una mujer que ha demostrado ser una bailarina impecable. Merece regresar y merece estar en la final. Allison, recapacita, las cosas siempre se arreglan conversando. Eres una mujer que el Perú ama. Mereces estar en la final, queremos que estés acá”, expresó la concursante.

Sin embargo, poco después Gisela Valcárcel anunció que Leslie Moscoso podría ocupar el lugar disponible del programa, con una invitación al aire.

