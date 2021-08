El actor Jaime Camil es reconocido en México por realizar exitosas novelas como Una familia de diez, Las tontas no van al cielo y Por ella soy Eva. En una reciente entrevista confesó que es difícil conseguir trabajo en Hollywood y sobre todo hacerse un nombre.

Sin embargo, pese al comentario del actor, hay diversos artistas mexicanos que son reconocidos en Estado Unidos, como Karla Souza, Kate del Castillo y Eugenio Derbez.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, comentó lo siguiente: “Todos los que llegamos aquí, que tenemos una cierta carrera en México o en nuestros mercados, los que llegan a Los Ángeles, bueno, tenemos que llegar… empezamos de cero, y tienes que programar tu mente para eso, porque aquí a Hollywood no le importa si tus novelas mexicanas rompieron récords en ratings, inclusive las producciones de Univision, de Telemundo destrozan a las cadenas norteamericanas, pero como que los ejecutivos americanos no quieren ver o no se enteran o no sé”, mencionó.

También, reveló que en los últimos años recién se está dando oportunidad laboral en el mundo del cine para actores latinos.

“Ya ahorita, de pocos años para acá, le están dado valor a una carrera que tengas importante o de cierta trayectoria en tu mercado, pero antes les valía tres pepinos”, añadió.

Asimismo, también le contó al periodista que siempre pensó en sus compatriotas cuando una productora le pidió una recomendación para un papel.

“Siempre hay comunicación con amigos como Karla Souza, como Kate del Castillo; o sea, sí hay comunicación, pero como que cada quien está haciendo su rollo de trabajo. Pero cuando podemos unir fuerzas... Por ejemplo, en Jane the virgin, yo invité a Kate del Castillo. Bueno mi productora me pidió una recomendación para un papel e inmediatamente pienso en mis compatriotas o en mis amigos, porque si no nos damos la mano entre nosotros, nadie (lo hará). Le hablé a Kate del Castillo, estuvo con nosotros. Le hablé a Diego Boneta, estuvo con nosotros. Ana de la Reguera estuvo con nosotros”, detalló.

