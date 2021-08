Gisela Valcárcel: participantes que se retiraron del reality tras percance con la conductora

El sábado 21 de agosto, en la novena gala de Reinas del show, se vivió un momento tenso entre Allison Pastor y Gisela Valcárcel. En consecuencia a ello, la pareja de Erick Elera decidió dar un paso al costado durante el programa en vivo.

El tema ocurrió debido a que Allison no se mostró contenta con la música, la edición y otros aspectos más que no la dejaron tener una buena presentación. Al manifestar su reclamo, la conductora se mostró en desacuerdo. “Allison, imagino tu fastidio porque desde el principio estás fastidiada en este programa, ¿verdad? ¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste?”, le dijo.

Luego de lo mencionado por la conductora, Pastor se retiró del programa en vivo y dejó solo en la pista de baile a su pareja.

Por otro lado, no es la primera vez que sucede un altercado así en el programa. En el año 2019, Susan Ochoa también decidió dar un paso al costado tras opiniones de Valcárcel. “No importa quién salga primero, no importa si Susan Ochoa fue la que se ganó las dos Gaviotas de Plata”, expresó la conductora, lo cual generó incomodidad en la cantante.

“Ella lo que quiera hacer creer es que yo me sentía más que otros participantes y no es así. Eso me pareció muy mal. Entonces sentí que me estaba humillando, minimizando”, confesó en su momento Susan a Día D.

También, en el 2015, Gisela pidió a Zumba que se retire de Los reyes del show, ya que el exchico reality provocó la caída de uno de los jurados, Carlos Cacho.

“Zumba, yo no sé cómo eres en la calle, imagino que eres mejor... ‘Zumba’, creo que estás viviendo en un país violento imitando la violencia, los artistas prodigan amor a pesar de todo, si querías pegarle, que eso fue lo que hiciste... ‘Zumba’, no sabes cómo lo lamento, tienes tanto talento, pero el talento no es suficiente para hacer carrera”, sentenció.

