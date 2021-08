Gal Gadot rompe estigmas y muestra la lactancia materna en Instagram

Gal Gadot ha mostrado una realidad que viven miles de mujeres a nivel mundial: la de concertar las labores de la maternidad con la del trabajo fuera del hogar. Así, la actriz israelí compartió una foto en Instagram en la que se le ve extrayendo la leche materna de sus pechos. “Solo yo, entre bastidores, siendo mamá”, colocó en la descripción de la fotografía que difundió a través de sus redes sociales, la cual ha visibilizado un acto tan natural como la lactancia.

En la instantánea se puede apreciar a la intérprete de la Mujer Maravilla con un extractor de leche mientras pasa por una sesión de maquillaje y peluquería previo al inicio del rodaje.

Gal Gadot publicó en su cuenta de Instagram el momento en el que se extrae la leche materna antes de empezar su trabajo en el rodaje. Foto: captura

Gadot dio a luz el pasado mes de julio a Daniella Varsano, la última de los tres hijos que tiene con su esposo Yaron Varsano, y tomó la decisión de alimentarla con la leche materna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los bebés sean alimentados exclusivamente al pecho durante los seis primeros meses de vida.

Sin embargo, las criaturas que no son alimentados de este modo “necesitan un sucedáneo apropiado de la leche materna, por ejemplo, una preparación para lactantes”. La entidad recalca que las preparaciones en polvo para lactantes no son estériles, por lo que brinda pautas para una preparación y conservación correctas.

La lactancia suele ser un acto natural e íntimo entre la madre y el bebé que suele ser estigmatizado por la sociedad: por un lado existe una presión porque las mujeres den de mamar a los infantes; por otro, hay un prejuicio hacia quienes no pueden o decidieron que no amamantarán. Finalmente, lo que no se apoya es la libertad que deberían tener las mujeres para poder decidir lo que hacen o no con sus cuerpos.