Belén Estévez se reencuentra con Waldir Felipa en Reinas del show y bailan juntos bachata

La novena gala de Reinas del show trajo polémicas, como la renuncia en vivo de Allison Pastor tras una fuerte discusión con Gisela Valcárcel. Sin embargo, también hubo momentos para tiernas escenas de reencuentros.

La modelo argentina y jurado del programa Belén Estévez volvió a ver a su expareja Waldir Felipa en el reality donde iniciaron su romance. El bailarín reapareció de forma inesperada e invitó a la extranjera a bailar un tema de bachata.

Estévez se acercó a él y revivieron la canción “Qué bonito”, tema original de la intérprete Rosario. “¿Preparada, Belén?, le preguntó la conductora a su colega antes de la presentación, a lo que ella afirmó moviendo la cabeza mientras tomaba de la mano al joven.

¿Cuándo se conocieron Belén Estévez y Waldir Felipa?

Ambos iniciaron una relación en el 2011 cuando participaban del concurso. La pareja llamó la atención del público por su marcada diferencia de edad.

Tras un tiempo de romance mientras se desarrollaba el reality, Belén y Waldir anunciaron su ruptura en el 2012.

Ella se pronunció en Twitter para esclarecer los hechos, revelando que el joven, 12 años menor que ella, fue quien le puso fin a su amorío.

“Solo puedo decirles que lo amé con toda mi alma y Dios sabe que mi amor siempre fue sincero y desinteresado. Me gustaría pedirles a todos que no opinen sobre lo que pasó con Waldir sin saber por qué las cosas no son como creen”, dijo en aquel entonces.

