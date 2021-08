Andrés Calamaro recibe sus 60 años con un documental biográfico y nuevo tema

El domingo 22 de agosto, el músico argentino Andrés Calamaro cumple 60 años y lo festeja celebrando con importantes proyectos como, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo tema y un documental biográfico.

El último viernes, el artista sacó a la luz su último tema “Amor clasificado”, en el cual agregó la voz del cantante argentino Rodrigo, quien fue parte de un cuarteto muy popular en su país y que falleció en el 2000. El tema formará parte a una serie de duetos que se están grabando en homenaje al ‘Potro’.

Asimismo, a fines del mes de agosto, la plataforma Star+ lanzará el episodio “Bios” realizado por National Geographic en homenaje a la carrera del artista.

La cantante argentina Nathy Peluso también formará parte del nuevo documental biográfico, ya que ha sido elegida como la cronista que narrará la trayectoria artística de Andrés, quien perteneció a bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez.

“Yo no soy un verdadero cantante, yo solamente sé cantar con un micrófono. No cantaba de chico. No canto en los asados. No, no sé cantar las canciones de los Beatles. Soy un cantante de laboratorio”, menciona el artista en un trailer que compartió en sus redes sociales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.