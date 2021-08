Allison Pastor tras abandonar Reinas del show: “Hice las cosas bien”

Allison Pastor respondió a las preguntas sobre su renuncia a Reinas del show luego de discutir con Gisela Valcárcel sobre discrepancias y quejas contra la producción del programa.

La bailarina fue abordada por los medios de comunicación a su salida del set de televisión, el sábado 21 de agosto. Allí, le preguntaron si abandonar el reality significa “tirar la toalla”.

“No, no, yo me voy contenta y feliz de que hice las cosas bien, y eso es lo que me queda, nada más”, respondió la pareja de Erick Elera ante las preguntas de los reporteros.

Del mismo modo, fue consultada por las expresiones de Gisela Valcárcel, quien le dijo: “¿Por qué no te fuiste antes?” durante la emisión de la novena gala.

“Pregúntale a Armando, él sabe. Ya me voy”, sentenció Allison Pastor, en relación al productor del programa Armando Tafur.

¿Qué ocurrió entre Gisela y Allison?

Una fuerte gresca protagonizaron Gisela Valcárcel y Allison Pastor en Reinas del show. Todo inició cuando la joven se quejó frente a las cámaras con los organizadores del espacio televisivo.

A la ‘Señito’ no le agradó que se dirigieran de esa manera a su equipo de producción y le respondió contundentemente. “Hoy vienen al aire y muy sueltos de huesos dicen: ‘Pero el equipo no me hace caso’”, dijo la conductora de televisión.

“Entonces, nadie puede ir por la vida diciendo el equipo, simplemente se dice qué persona fue, porque en la vida no todo es malo, uno tiene que decir con esto no estoy de acuerdo. Uno no puede lanzarse así, menos en un país que está intentando cambiar”, agregó con énfasis.

Mientras seguía hablando Gisela, Pastor la interrumpió para anunciar que dejaría la competencia. Acto seguido, prosiguió a retirarse del set.

