Reinas del show: Carla Rueda fue eliminada del programa tras caer en sentencia

La nueva temporada de Reinas del show tuvo una jornada bastante dramática este último sábado, cuando dos participantes se batieron a duelo para salvarse de la tan temida sentencia. Milena Zárate y Carla Rueda fueron las que menos puntaje obtuvieron en la gala anterior, por lo que en esta edición debían convencer al público para seguir en carrera.

Ambas dieron lo mejor de sí en la pista de baile, pero finalmente fue la colombiana quien terminó siendo salvada por el público. De esta manera, la voleibolista nacional le puso fin a su aventura en el programa conducido por Gisela Valcárcel, pero, antes de abandonar el set, recibió una tierna sorpresa.

Primero, el resto de participantes de Reinas del show se hizo presente en el set para despedir a Carla Rueda, quien rompió en llanto tras conocer los resultados. Luego, la conductora anunció la emisión de un video recopilando los mejores momentos de la participante en las galas que estuvo presente.

Tras ello, la integrante de la selección peruana de vóley femenino tomó la palabra para agradecer al equipo de producción, bailarines y compañeras, y, luego, le ofreció disculpas a su madre, pues le prometió no llorar si se daba el caso de ser eliminada.

“Mamá, perdóname, lo que pasa es que ella me dijo que, pase lo que pase, no llore, pero es lo que siento en mi corazón. Soy una persona que siempre le gusta decir lo que siente y piensa. Para mí, estar en Reinas del show fue un reto completo, soy una arriesgada y todo aquel que me conocer sabe que soy así y si me caigo, me levantó”, inició.

“Aquí estoy ante ustedes, ante ti Gisela, agradecida enormemente, gracias, compañeras por haber salido, gracias, producción y a toda la familia que forma parte de Reinas del show. La verdad, tengo mi corazón lleno de tanto cariño y tantas emociones que los voy a recordar para siempre, porque esta ha sido una experiencia increíble”, sentenció.

