Reinas del show: Allison Pastor renuncia al programa tras discusión con Gisela Valcárcel

Este último sábado se llevó a cabo la gala de semifinal de Reinas del show. Esta edición tuvo unos minutos de mucha tensión protagonizados por una de las participantes y la propia conductora. Allison Pastor y Gisela Valcárcel fueron las implicadas en la discusión que terminó con la renuncia en vivo de la participante.

Todo comenzó luego de su presentación, cuando la concursante se quejó públicamente de la producción del programa. Esto no gustó en nada a la ‘Señito’, quien no dudó en responderle de manera contundente al salir en defensa de sus compañeros que sacan adelante el concurso.

“Hoy vienen al aire y muy sueltos de huesos dicen: ‘Pero el equipo no me hace caso’. Entonces, nadie puede ir por la vida diciendo el equipo, simplemente se dice qué persona fue, porque en la vida no todo es malo, uno tiene que decir con esto no estoy de acuerdo. Uno no puede lanzarse así, menos en un país que está intentando cambiar”, indicó con mucho énfasis Gisela Valcárcel.

La experimentada presentadora continuaba con su intervención cuando Allison Pastor interrumpió para hacer el sorpresivo anuncio. La joven actriz afirmó que aceptaba toda la responsabilidad de lo ocurrido y procedió a retirarse del set ante la sorpresa de los jurados y de la propia conductora.

“Yo asumo toda la responsabilidad. A Ítalo (bailarín) y a Robert (coreógrafo) no los metan en esto, ellos no tienen nada que ver, yo estoy hablando de cómo yo me he sentido y lo que he pasado. Realmente doy un paso al costado, que gane la que tenga que ganar y muchas gracias por la oportunidad”, expresó.

Luego de unos segundos de sorpresa, Gisela Valcárcel volvió a tomar la palabra para cerrar su discurso de agradecimiento a su producción y terminó pidiendo un aplauso para todos los que integran el programa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.