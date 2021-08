Natalie Vértiz revela por qué le da lactancia exclusiva a su bebé: “Me siento más confiada”

A través de sus redes sociales, Natalie Vértiz se dirigió a todas sus seguidoras que son madres para hablar sobre la importancia de dar de lactar a sus bebés en los primeros meses de nacidos.

La modelo, quien ahora se encuentra de licencia por maternidad y está alejada de las cámaras, se sinceró sobre la llegada de su segundo hijo y señaló que se le ha hecho complicado volver a empezar después de siete años.

“Me dirijo a las mamitas... Ya son dos semanas desde que Leo llegó a la casa. No les voy a mentir, son semanas bastante agotadoras, ya me había olvidado lo que era esto , porque ya pasaron siete años desde que esta personita (enfoca a Liam) llegó a nuestras vidas”, empezó diciendo Natalie Vértiz en un video publicado desde su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de lo extenuante que puede ser para ella dedicarse completamente a su bebé, la conductora de Estás en todas reveló que optó por dar lactancia exclusiva a su segundo hijo. Natalie Vértiz hizo mea culpa, ya que por falta de información no pudo aplicar correctamente este tipo de alimentación durante los primeros meses de su primer niño.

“Con paciencia y amor todo se puede. Me he sentido sumamente cansada porque yo he decidido darle lactancia exclusiva a Leo, la primera vez no me fue tan bien con Liam porque no tuve una asesoría de lactancia , no estaba enterada de toda la historia de la lactancia, hay muchos factores”, explicó en Instagram.

Finalmente, después de recibir asesoría sobre la lactancia materna, Natalie Vértiz señaló que se siente más confiada y envió ánimos a todas las mamás que acaban de dar a luz.

“ Me siento más confiada y tranquila y he optado por esa opción . Mucha fuerza a todas las mamitas que me escriben un montón. Traten de buscar a sus tribus de mamás para hablar los temas más complicados de los primeros meses de la maternidad. Hay que tratar de no volvernos locas con el tema de las hormonas, necesitamos mucho apoyo en este tiempo”, sentenció.

