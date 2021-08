Mon Laferte sorprende a sus fans peruanos: “Tengo antojo de Inca Kola”

El sábado 21 de agosto, la cantante chilena Mon Laferte sorprendió a sus seguidores peruanos en Twitter al anunciar que sentía deseos de beber una conocida gaseosa peruana.

“Tengo antojos”, escribió la artista de 38 años, para minutos después completar la idea: “Antojo de Inca Kola”.

El tuit de la intérprete de “Tu falta de querer” y “Mi buen amor” captó la atención de la marca peruana, propiedad de Coca Cola, que respondió: “¡Hola, Mon Laferte! Ya estamos preparando todo para sorprenderte con tu Inca Kola de siempre.

21.8.2021 | Tuit de Mon Laferte comentando su antojo por la gaseosa peruana. Foto: captura Mon Laferte / Twitter

Cabe precisar que el antojo que experimenta la intérprete chilena está relacionado con su embarazo, el cual reveló días atrás, el 17 de agosto, a través de un video en Instagram.

“Después de un año de intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, manifestó.

Por otro lado, el tuit de Mon Laferte también sirvió para que los fans peruanos recuerden que otras celebridades expresaron su cariño por la llamada ‘bebida nacional’.

Uno de estos fue Ray Sue, guitarrista de la banda de rock estadounidense The Killers, cuando en 2009 escribió en Twitter: “Quiero un ceviche y una Inca Kola”.

