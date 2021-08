Maju Mantilla sobre Tula Rodríguez: “No somos mejores amigas porque cada una tiene la suya”

En la última edición de En boca de todos, Maju Mantilla dio unas revelaciones que sorprendieron a todos en el set sobre el grado de confianza que tiene con Tula Rodríguez.

Todo empezó cuando la conductora y actriz mandó saludos a su mejor amiga Karina Gonzales. “Qué bonita es la amistad de verdad, conocidos muchos, amigos pocos”, dijo la presentadora. Tras esto, Ricardo Rondón no dudó en preguntarle por qué no mencionó a Maju Mantilla.

“ Es que la verdad, yo no sé si ella a mí me considera su mejor amiga ”, comentó la exbailarina.

Ante esto, Maju Mantilla respondió a los comentarios de Tula Rodríguez y dejó claro que son amigas, pero no amigas cercanas.

“ Bueno, en realidad no somos mejores amigas, porque Tula tiene su mejor amiga, yo también, pero sí nos consideramos amigas . Estamos diciendo la verdad, las cosas claras y Tula también sabe eso”, dijo la modelo.

Permanencia de Tula Rodríguez en EBDT entra a votación

Luego que Tula Rodríguez faltara varios días a En boca de todos por su viaje a Miami, Maju Mantilla pidió que la permanencia de su compañera en el programa se sometiera a votación.

“Las reglas son las reglas. Necesitamos un apoyo, que las encuestadoras nos apoyen porque la pregunta sería: ¿Tula Rodríguez debe continuar o no en En boca de todos? Si esto pasó en Esto es guerra, por qué no aquí en En boca de todos. No lo voy a decir yo”, señaló la ex reina de belleza.

