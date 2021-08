Magaly Soiler tras acusaciones de su expareja: “Duele que te quiten a tus hijos con falsedades”

El último 18 de agosto, el programa de Magaly Medina hizo pública una denuncia de la expareja de la actriz Magaly Solier contra ella por haber maltratado a sus hijos en aparente estado de ebriedad, lo cual habría provocado que la artista perdiera la tenencia de sus pequeños.

Tras esto, la protagonista de La teta asustada dio su descargo y negó todas las acusaciones en su contra que realizó su aún esposo Erick Mendoza.

“Yo soy la apoderada de mis hijos, a él le han dado solo una tenencia provisional, pero que no venga a decir que yo les pego o maltrato. Eso es falso. Probablemente quiere quitarme todos mis territorios, mi casa, todo lo que he construido para mis hijos ”, dijo a El Comercio.

Sobre su supuesto problema con el alcohol, Magaly Solier aseguró que todo es un invento de su expareja. “Pregúntenle a él con qué objetivo inventó todo esto, mi mánager me ha prohibido hablar, no puedo hablar muchas cosas”, señaló.

Asimismo, la actriz peruana se mostró muy preocupada, ya que, según ella, sus hijos no están cumpliendo con sus clases virtuales y responsabiliza a Erick Mendoza. “Ahora que los tiene, los debe educar, pero no está cumpliendo. Estos dos días mis hijos no han recibido sus clases virtuales y estoy muy preocupada por eso. Nuestros niños son el futuro del Perú. Este señor ha abusado demasiado de mi image n”, añadió.

Magaly Solier, evidentemente afectada por la denuncia en su contra, aseguró que peleará por volver a tener a sus hijos con ella.

“No lo odio, solo le pido que cumpla con las clases, mis hijos tienen derecho a seguir aprendiendo. No me voy a rendir. He llorado mucho, todo el día. ¿Cómo no llorar? Duele que te quiten a tus hijos con falsedades, diciendo cosas que no son ”, finalizó Magaly Solier.

