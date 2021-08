Instagram: Angelina Jolie debuta en la red social con potente mensaje sobre Afganistán

El viernes 20 de agosto, Angelina Jolie dejó en shock a sus seguidores al debutar en Instagram con un potente mensaje sobre lo que ocurre en Afganistán.

En menos de 24 horas, la reconocida estrella de Hollywood superó los 5 000 000 de seguidores. Además, en su descripción escribió lo siguiente: “Mamá, cineasta y enviada especial para ONU @refugiados”.

No obstante, Angelina Jolie se creó su cuenta de Instagram para dar a conocer una carta de una adolescente de Afganistán, país que está sometido bajo el régimen de los talibanes y que pone en riesgo la vida e integridad de mujeres y niñas.

En la publicación, la autora afgana relata cómo es para ella estar sometida en una organización militar radical islámica.

“Esta es una carta que me envió una adolescente en Afganistán. En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos”, escribió Angelina Jolie en su red social. El post estuvo acompañado por algunas fotos y parte de la carta de la joven.

Asimismo, la actriz recordó los actos violentos de los talibanes hacia los afganos hace más de dos décadas.

“Estaba en la frontera de Afganistán dos semanas antes del 11 de septiembre, donde conocí a refugiados afganos que habían huido de los talibanes. Esto fue hace 20 años. Es repugnante ver a los afganos ser desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se ha apoderado de su país”, añadió.

“Ver durante décadas cómo los refugiados afganos, algunas de las personas más capaces del mundo, son tratados como una carga también es repugnante. Sabiendo que si tuvieran las herramientas y el respeto, cuánto harían por sí mismos. Y conocer a tantas mujeres y niñas que no solo querían una educación, sino que luchaban por ella. Como otros que están comprometidos, no me apartaré. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que te unas a mí ”, finalizó Angelina Jolie.

Angelina Jolie se crea Instagram con poderosa carta de una niña afgana. Foto: captura/Instagram

Instagram: carta de la adolescente en Afganistán

“Soy una joven que vive en Afganistán. Antes de que los talibanes llegaran, todos íbamos a trabajar y asistíamos a la escuela. Teníamos derechos y podíamos defenderlos libremente, pero tras su llegada, todos tenemos miedo y pensamos que ya no podremos realizar nuestros sueños”, se lee en la carta que compartió en Instagram Angelina Jolie, quien cubrió el nombre de la autora.

Carta de la adolescente en Afganistán. Foto: captura/Instagram

