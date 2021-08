Antonio Cartagena es acusado de no pasar la pensión de su hija

Antonio Cartagena vuelve a ser acusado de no cumplir con la manutención de su hija. Según informó Roxana Valiente, madre de la menor de dos años, el cantante de salsa tiene una deuda de 14.000 soles por los 20 meses que no responde a la demanda.

En una entrevista con Magaly TV, la firme, la mujer contó que se encuentra en una disputa legal y que Antonio Cartagena le ha pedido una prueba de paternidad, pese a que firmó a su hija cuando tenía tres meses de nacida.

“En una carta notarial que me envió, me dijo que no vaya a merodear por su casa y que no exponga a su presunta hija. Cuando le conviene dice eso”, dijo la expareja del intérprete de “Sin ti”.

Además, aseguró que el salsero ha estrenado un nuevo videoclip musical en el que habría invertido una fuerte suma de dinero, por lo que todo indica que el cantante podría cumplir con la manutención de la pequeña, sin embargo, se niega a hacerlo.

El programa de espectáculos señaló que Antonio Cartagena estrenó una canción junto a otros reconocidos salseros de la escena musical y que prepara otra producción para octubre. Además, detalló que el salsero también forma parte del grupo de artistas que se viene reactivando con los conciertos en vivo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.