Allison Pastor niega que Erick Elera sienta celos de su bailarín en Reinas del show

La nueva temporada de Reinas del show ha generado gran expectativa en el público debido al gran desenvolvimiento de sus participantes. Por ejemplo, el performance de Allison Pastor ha sorprendido hasta a la mismísima Gisela Valcárcel debido a su alto rendimiento en la pista de baile.

La esposa de Erick Elera ha sido protagonista en anteriores programas y hasta tuvo que ser llevada de emergencia a una clínica local debido a una lesión que sufrió durante la competencia. Ahora, la joven actriz despejó cualquier duda respecto a que si su pareja siente celos del bailarín que todos los sábados la acompaña.

“Yo tengo que bailar y abrazar a la pareja con la que bailo, no hay faltas de respeto. En el caso de Erick, él tiene que besar a otras chicas, imagínate que me voy a poner celosa. Erick no siente celos, los chicos han ido a mi casa. Con Erick tenemos una muy buena relación. Por él estoy en Reinas del show. La clave de una relación es la confianza, el respeto y el amor. Nosotros ya vamos a tener 5 años y el 31 de agosto cumplimos 2 años de casados, es bonito”, expresó Pastor.

Por otro lado, Allison también reveló que ambos tratan de no responder a los comentarios negativos que reciben mediante las redes sociales. Sin embargo, reconoce que Erick Elera ha tenido algunos careos con personas que los insultan detrás de una pantalla.

“No somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Hay gente que te quiere y hay gente que no le gustas. Como a mí, que no me agradan algunas personas, solo que yo no comento nada. Todos los comentarios lo tomo de la mejor manera, bueno o malos”, añadió.

Para finalizar, agregó: “Erick es picón, yo lo tomo más relajada. Él siempre trata de cuidarte, siempre me defiende. Él es muy sobreprotector conmigo, a mí me encanta que él sea así. Es bonito, aunque a veces le digo: ‘Ya no respondas porque son personas que no nos conocen y no saben cómo somos’”.

