Natalie Vértiz agradece mensaje de Pedro Suárez Vértiz: “En casa te seguimos y admiramos”

Pedro Suárez Vértiz dedicó un emotivo mensaje, a través de sus redes sociales, a Natalie Vértiz donde destacó su desenvolvimiento en la TV y la buena dupla que hace con Jaime ‘Choca’ Mandros. Ante ello, la exreina de belleza no pudo ocultar su emoción y también resaltó su admiración hacia el artista.

“Esta chica, Natalie Vértiz, me parece la más bonita de la televisión peruana. No la miraba con deseo ni mucho menos. Pero hacían una buena conducción con ‘Choca’. La veía todos los sábados, pero ya no. He dejado de verla. Ya no me parece la más linda. Se me cortó”, escribió el rockero en su Instagram

Asimismo, explicó por qué cambió esta apreciación sobre la ex reina de belleza. “Yo nunca he podido decirle a la pareja de ningún amigo “Qué guapa está tu chica/esposa/mujer”, como me lo dicen, como muchos se lo dicen a sus amigos. Hasta se considera un gesto de cortesía. Simplemente no puedo siquiera mirar a la mujer de un hombre que yo conozca o admire”, explicó el cantante.

Tras este mensaje, la conductora de Estás en todas también se mostró emocionada y respondió el mensaje del cantante.

“¡Wow! Levantarme y ver este post me sacó una sonrisa de oreja a oreja. Gracias, Pedro Suárez-Vértiz, en casa te seguimos y admiramos”.

Por su lado, Yaco Eskenazi agradeció el halago y reafirmó que para él Natalie Vértiz es la más linda del país.

“En casa te seguimos, admiramos y cantamos tus canciones desde siempre. Y es verdad, mi Nati es la más linda del Perú y el mundo”, escribió el conductor.

Publicación de Yaco Eskenazi Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.