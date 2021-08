Mike Bahía a Milena Warthon en La voz Perú: “Tú inmortalizas la cultura del Perú”

¡Sorprendió! Milena Warthon abrió el escenario esta noche en La voz Perú con su increíble interpretación de “José Antonio”. Esta vez, la participante se llevó los elogios de los entrenadores al apostar por un tondero y adaptarlo a su estilo.

Tras su presentación, Mike Bahía quedó admirado, una vez más, con el talento de Warthon y destacó que se haya inclinado hacia un género tan representativo del país.

“ Milena, para mí, eres la sangre joven del folclore. Tú inmortalizas la cultura del Perú. Te admiro porque no solo haces folclore, sino que también le das tu toque que permite que permanezca en el tiempo, le das frescura. Eres Perú”, expresó el cantante colombiano.

Por su lado, Eva Ayllón le aconsejó a Milena que no haga caso a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales, pues contó que muchas personas criticaban su estilo y no estaban conformes con su participación en el programa. Debido a ello, la entrenadora felicitó la gran presentación que ofreció esta noche y le contó que ella también ha recibido muchas críticas a lo largo de su carrera.

“Procura no leer (comentarios en redes sociales). Con el tiempo te vas a reír del asunto. Te agradezco inmensamente porque me ha gustado muchísimo lo que haz hecho. Te van a decir de todo, pero tú no te preocupes. Para mí tú eres una triunfadora ”, sostuvo la cantante criolla.

