El actor Jorge Aravena se suma al programa de cocina MasterChef celebrity como nuevo cocinero VIP de la temporada. Él se ha mostrado emocionado por esta nueva etapa.

“¡Listo para cocinar! Al fin me autorizaron subir alguna foto. Para los que no sabían, estoy en MasterChef celebrity, en donde ando en la cocinada, a ver qué tal me va, a ponerle sazón y movimiento a mis platos . ¡Les mando muchos besos en su punto y bien sazonados!”, escribió en su cuenta de Instagram.

El peruano demostrará que no solo tiene talento para la actuación, sino que también posee habilidades culinarias con las que buscará resaltar en el concurso.

¿Quién es Jorge Aravena de MasterChef Celebrity?

Hijo de Jorge Luis Aravena y Varo Masías, Jorge Aravena nació en el Perú en 1969, pero a los 10 años se fue a Venezuela con sus padres, donde creció y desarrolló la mayor parte de su carrera.

La primera novela en la que participó fue La loba herida, cuando tenía 21 años. Actualmente es divorciado y tiene cuatro hijos. Además, se prepara para entrar al reality show de Telemundo La casa de los famosos.

¿En qué telenovelas ha participado?

Jorge Aravena ha participado en telenovelas en México, Perú, Costa Rica y Venezuela. Su primer protagónico fue en una producción peruana llamada Girasoles para Lucía. Posteriormente apareció en novelas como Mujer secreta, Todo por tu amor, Divina obsesión, Samantha, Sirena y más.

Más tarde llegó a México, donde protagonizó telenovelas de Televisa como La que no podía amar, Querida enemiga y Zacatillo, un lugar en tu corazón. Ahora alista todo para su participación en MasterChef celebrity.