La voz Perú: Joaquina Carruitero hace retumbar el escenario con “Todos me miran”

La voz Perú está cada vez más cerca de la final. El jueves 19 de agosto se llevó a cabo una nueva gala de conciertos en vivo, en la que destacó la participación de Joaquina Carruitero, quien interpretó “Todos me miran”, uno de los grandes clásicos de Gloria Trevi.

En esta ocasión, la recordada imitadora de Adele, quien se encuentra entre los 16 finalistas de la competencia, cantó y bailó por primera vez. De esta manera, logró sorprender a los entrenadores del programa de canto de Latina, quienes la aplaudieron y llenaron de elogios por asumir este reto.

“Muy interesante, Joaquina. Estás demostrado que tú cantas lo que quieres y lo haces muy bien. Felicidades”, comentó Eva Ayllón; “Cuando botas esas notas lo haces como tiene que ser. Te aplaudo”, manifestó Guillermo Dávila; “Me encanta que te hayas arriesgado.... Nos hiciste pasar un show increíble. Felicidades”, añadió Mike Bahía.

Finalmente, Daniela Darcourt, entrenadora de Joaquina Carruitero en La voz Perú, felicitó a su pupila por el desempeño que tuvo en el escenario. “Eres una gran valiente, sé que te ha costado muchísimo (cantar y bailar a la vez), pero has defendido como una grande”, señaló.

La voz Perú: Joaquina Carruitero dedica canción a su abuelo fallecido

Durante una de las últimas ediciones de La voz Perú, Joaquina Carruitero recordó a su abuelo fallecido y le dedicó el tema “And I am telling you I’m not goin”, de la cantante Jennifer Hudson.

“Me enteré cuando acabó el programa y fue complicado. Fueron unos días demasiado difíciles”, contó la joven artista minutos antes de salir al escenario.

