Jaime ‘Choca’ Mandros estrena programa virtual Con la comida no se choca

Jaime ‘Choca’ Mandros presentará, desde este sábado 21 de agosto, un nuevo programa virtual culinario llamado Con la comida no se choca por YouTube. En este nuevo proyecto, el carismático conductor de Estás en todas preparará diversos platos de comida peruana y pondrá en práctica todo lo aprendido en sus seis años de promotor de la misma.

“Lo de la cocina y yo siempre ha sido un amor a primera vista porque toda la vida me ha gustado comer rico. Con el transcurrir de los años me fui involucrando con ella de una manera más íntima. Quería saber cómo se preparaba cada plato y los secretos que los acompañaban. Ahora me declaro un admirador de este arte. Y ese arte ahora queremos llevarlo a un programa de televisión que se emitirá por YouTube”, comentó el animador.

En Con la comida no se choca, Jaime ‘Choca’ Mandros también le dará a su público la oportunidad de participar en sorteos, cocinar o compartir cenas con él.

Jaime 'Choca' Mandros en las grabaciones de su nuevo programa culinario. Foto: difusión

A pesar de que no es un chef profesional, ‘Choca’ Mandros lleva más de seis años involucrado en el mundo de la gastronomía peruana. El 2015 lanzó su primera feria gastronómica llamada A Papear en el distrito de Pachacamac. Tres años más tarde, el 2018, inició en Estás en todas la secuencia ‘El chocahuarique’, donde visitó más de 300 restaurantes para apoyar a los grandes, medianos y pequeños emprendimientos. El 2019, estrenó el programa digital Con Sazón y estudió diplomados de comida peruana en la escuela Le Cordon Blue.

Jaime ‘Choca’ Mandros reclama a Rebeca Escribens por pijama en Estás en todas

Rebeca Escribens apareció en Estás en todas vistiendo una pijama y Jaime ‘Choca’ Mandros, a modo de broma, le llamó la atención.

“Rebeca, esta no es tu casa, es un set de televisión”, comentó el productor y conductor de televisión entre risas, al ver el curioso atuendo de su compañera.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.