Hugo García se pronuncia tras rumores de su “frialdad” con Alexandra Balarezo

Hugo García dejó en claro que no le afectan las críticas que han caído sobre él luego de que lo tildaran de “frío” con su pareja actual, la modelo Alexandra Balarezo.

En conversaciones para las cámaras de América Televisión, el chico reality comentó que no quiere gastar sus energías explicando cada detalle de su relación, ni se dedicará a aclarar rumores como los últimos que han sonado sobre su supuesta “frialdad” hacia su pareja.

“Lo único que importa es que estoy feliz, nada más”, aseguró contundentemente el participante de EEG.

“Yo no voy a meterme en dimes y diretes, responder a cada uno. Lo que ve la gente, lo que quiera creer, es su problema. Lo único que le tiene que importar es lo que les estoy diciendo, que yo estoy feliz, estoy tranquilo, estoy viviendo el día a día y eso es lo importante”, agregó García.

El modelo también hizo oídos sordos de las comparaciones que hacen entre su novia y su expareja Mafer Neyra. La figura de televisión enfatizó que lo más importante para él en estos momentos es su crecimiento personal y profesional.

“Me va superbién y estoy supercontento, manteniendo mis cosas en privado. Creo que es lo mejor. (...) Me va bien en los deportes, estoy superenfocado en eso y en mis proyectos. (...) No tengo por qué estar enseñando o ventilando lo que no quiero ventilar”, finalizó el modelo.

