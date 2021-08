Vasco Madueño habla fuerte y claro: “Hay buenos artistas, pero ¿de qué sirve si vas a ser un canalla?”

A sus 20 años, Vasco Madueño empieza a abrirse un camino en la música peruana como solista. Desde muy joven fue parte de la banda de rock Inyección Híbrida. Sin embargo, cuando conoció la música folclórica a profundidad, quedó maravillado.

Hace unas semanas brindó su primer concierto virtual, en el que interpretó música andina, criolla y de la selva. Ahora, revela emocionado detalles de esta nueva etapa y menciona qué es lo que busca lograr en su carrera artística.

Además, da a conocer cómo se siente tras las declaraciones del cantante Guillermo Dávila, y se refiere al apoyo que ha recibido por parte de la conductora Magaly Medina y Alfredo Zambrano.

- ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa que has iniciado como solista y con tu primer concierto online Sentimiento peruano?

Me siento súper bien. Ha sido algo nuevo y emocionante. Me encantó ver las reacciones de las personas después del concierto. Me han felicitado muchísimo, me han abierto muchas puertas en provincia. Es increíble y bonito interpretar la música peruana, que es tan basta y colorida. El concierto fue un éxito y sabía que iba a ser un éxito en el fondo . Me han felicitado de Junín, Ayachucho, Cajamarca, Cuzco, San Martín y de todas partes. Me gusta lograr con la música unión y paz.

Vasco Madueño empieza a abrirse un camino en la música peruana como solista. Foto: Instagram / Vasco Madueño

- ¿Cómo es que pasas de tocar rock con Inyección Híbrida a la música folclórica?

El rock fue lo primero a lo que le agarré gusto porque mi familia y mi mamá escuchan rock. Desde niño escuchaba wagner. Esa música me acercó al rock y también al canto lírico. El rock es más como un entretenimiento. Nunca me cierro con los géneros musicales. Recuerdo que escuché un huayno que se llama “Corazón de piedra” de Flor Pucarina. Me encantó la estética, la composición y su voz. Todo eso hizo que sienta un gusto muy fuerte. Luego, aprendí “Valicha” y “Ojos azules” y las publiqué en YouTube. También cuando me mudé a la selva, el año pasado, conocí a grupos clásicos de cumbia. Me encantó. La música de la selva es alegre y cálida.

El criollismo fue lo que más me costó. Yo habré nacido en la costa, pero me costó mucho porque es difícil, no había estado acostumbrado. Empecé por la canción “El dueño ausente” de Chabuca Granda; luego me aprendí otros valses. Después conocí al maestro guitarrista Alejandro Velásquez. Él me enseñó a entrar al sentimiento criollo.

- ¿Qué género musical quisieras tocar al convertirte en cantante?

Siempre voy a llevar mis estudios de canto lírico, pero voy a continuar cantando la música folclórica.

- ¿Ya has recibido algún apoyo de la Sinfonía por el Perú o de alguna escuela de canto?

Por el momento no. Las cosas llegan por su camino. Ahora estoy aprendiendo con un maestro. También he recibido clases con Marina Monzón hasta que ella me llevó a otro maestro.

- ¿Cómo ha sido la química con Alfredo Zambrano durante los ensayos para tu concierto virtual?

Es un amor de persona. Hemos tenido muy buena química. Tiene buena vibra, buen trato y es un caballero. Recuerdo que también estaba el tenor Andrés Veramendi. Él es el maestro de Alfredo Zambrano . Ahí estaba yo y lo conocí.

Vasco Madueño y Alfredo Zambrano en los ensayos para el concierto virtual. Foto: captura ATV

- También conoces a Magaly Medina fuera de cámaras. ¿Qué opinión tienes de ella? ¿Crees que ha sido un buen apoyo para impulsar tu carrera?

Claro que sí. He visto un trato muy humano de parte de Magaly. Me parece una buena persona realmente. Sí, ha sido un buen apoyo y lo ha hecho de muy buena voluntad. Estoy muy agradecido con ella y con Alfredo.

Vasco Madueño y Magaly Medina. Foto: Vasco Madueño / Instagram

- ¿A qué cantante peruano admiras y con quién quisieras hacer una colaboración en el futuro?

Me encanta Juan Diego Flórez, pero todavía soy un estudiante. Aún no me veo a su costado. (ríe). Por otro lado, los artistas que admiro, muchos de ellos han fallecido. Me hubiera encantado compartir escenario con el ‘Jilguero del Huascarán’. También con Manuelcha Prado, que es un guitarrista y compositor increíble, y con Los Shapis, que marcaron una época. Estar en San Martín me ha enseñado un estilo de vida diferente.

- ¿En algún momento quisiste participar en La voz Perú?

Uno siempre piensa presentarse en los realities. Me imagino que cualquiera lo ha pensado. Pero finalmente me dije: “¿Para qué? Estoy estudiando”. Prefiero ahora seguir con la música folclórica y seguir conectando con los peruanos. Por ahora estoy bien, feliz y motivado. También dicto clases de canto y estoy empezando a dar presentaciones presenciales.

- En los últimos días, Guillermo Dávila ha dicho que se está reuniendo y hablando contigo. ¿Esto es cierto?

Prefiero no tocar ese tema, por el momento. Estoy tranquilo. Ahora estoy concentrado en muchas cosas a la vez. Acaba de terminar mi presentación, estoy con mis estudios y tengo mis proyectos en San Martín. Por ejemplo, me llamaron para el Día internacional de los Pueblos Indígenas en Huayco y fue un honor para mí.

- ¿Sientes la esperanza de que este problema con Guillermo se solucione?

Tengo muy buena fe; eso es lo importante. Soy una persona que tiene mucha fe y esperemos que todo vaya bien .

- ¿Hay perdón en tu corazón?

Siempre habrá perdón en mi corazón, pero eso solo lo dirá el tiempo. Nunca he guardado ningún tipo de rencor. Son cosas que solo las puede decir el tiempo.

- Entonces, ¿crees que el tiempo y la justicia algún día les dará la razón a ti y a tu mamá?

Tengo mucha fe y siempre rezo para que todo vaya por buen camino y los sentimientos prevalezcan.

- ¿Has llegado a un acuerdo para que, por el momento, no toques el tema?

No, simplemente es algo de mí. Salir a hablar de estos temas muy mediáticos, en realidad, nunca me ha gustado. Así que si hay algo que tenga que decir, pues lo diré, pero prefiero que sean cosas buenas. Creo que a nadie le gusta las polémicas. Igual, yo siempre tengo muy buenas intenciones y sentimientos.

Vasco Madueño. Foto: captura Instagram

- Ahora que estás ganando popularidad, ¿con qué cualidad quisieras destacar?

Con ser una persona solidaria. Si es que yo tengo éxito, quiero dar una parte de mi éxito para ayudar a las demás personas .

- ¿Crees que para ser un buen artista antes se debe ser una buena persona?

Una persona siempre tiene que ser buena sea lo que sea, porque cuando uno se va, lo que más importa es lo que ha obrado en su corazón. Existen artistas que son unos canallas totales y hay buenos artistas, pero ¿de qué sirve si vas a ser un canalla? Pero, en fin, uno quién es para juzgar. Lo más importante es obrar bien con el corazón.

- ¿Ya tienes en mente lanzar un tema propio?

Sí, todo este tiempo he estado componiendo música folclórica. Tengo algunos huaynos y un vals. Conocer realidades distintas y gente nueva ha logrado inspirarme, así que no lo veo como algo lejano llegar a mostrarlas.

- ¿Cuál es la meta más importante que te has trazado en tu carrera artística?

Quiero llegar a los corazones de la mayoría de las personas. Siempre uno tiene que apuntar a lo más alto y no lo hago por un reconocimiento, porque yo no tengo hambre de fama, siempre prefiero ser auténtico. Quiero hacer música honesta .

