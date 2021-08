El reencuentro de Sheyla Rojas con su hijo en España ha enternecido las redes sociales. Sus fans no dejaron de comentar la tierna escena y su reconciliación con la familia de Antonio Pavón.

La modelo se enlazó este jueves 19 con el programa América hoy para describir la felicidad que siente al tener al pequeño Antoñito en sus brazos.

Sheyla Rojas abraza a su hijo Antoñito al salir del aeropuerto en España. Foto: Antonio Pavón/ Instagram

Según expresó, era un momento que ansiaba bastante y ahora está disfrutando sus días con él. “ Estaba esperando este momento de poder estar con mi hijo , abrazarlo, olerlo”, dijo la exintegrante de Esto es guerra.

“Yo creo que eso es indescriptible, es felicidad pura. Ver esos cachetes que están más gorditos. Fue mágico, no se puede describir, disfruté tanto y estoy disfrutando de mi hijo feliz”, agregó la influencer que se encuentra viviendo en el extranjero.

Figuras de América TV se conmueven por Sheyla y su hijo

Una de las personalidades de la farándula que se mostró conmovida por el encuentro de Sheyla con su hijo en España fue Rebeca Escribens. Según contó en su segmento de América Noticias, lloró al ver las imágenes compartidas en redes sociales.

“Debo confesarles que me da alegría, paz, ver esa foto, porque veo a Antoñito feliz al ver a su familia junta y eso a mí me genera... ufff, no saben“, dijo la comunicadora.

Por su parte, Melissa Paredes expresó su emoción frente a las cámaras de en América Hoy por la tierna escena. “Qué lindo que se encuentre así con su mami. Como siempre digo, madre es madre y se nota cuando Antoñito va corriendo y la abraza con ese fervor”, fueron las palabras de la conductora.

