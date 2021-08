Oriana Montero de La voz Perú: “Tengo cuatro años trabajando y nunca había sucedido algo así”

Pese a que era una de las favoritas en La voz Perú, Oriana Montero fue eliminada del concurso de canto poco después de la primera gala. Ahora, la cantante venezolana cuenta detalles de su experiencia en el programa de Latina.

Muchos de sus seguidores en las redes sociales hablaron de injusticias por la falla técnica que tuvo en una de sus presentaciones. Sin embargo, la intérprete, que alcanzó la fama por imitar a Mon Laferte, aclara por qué ocurrió ese incidente y se refiere al comentario que hizo la jurado Daniela Darcourt.

Además, descarta volver a participar en un programa de imitación y menciona que prepara el lanzamiento de su segunda canción, después de estrenar a inicios de este año su tema “Perfume vino”.

- ¿Cómo te sientes ahora que has podido participar en La voz Perú?

Siento que cumplí uno de mis sueños. Siempre tuve el sueño de que me conocieran como Oriana y cantante independiente, siento que eso se cumplió de alguna manera. Porque siempre he sido Mon laferte de Yo soy, entonces, voy a aprovechar esta oportunidad para lo que se viene.

- ¿Qué enseñanza te llevas de Guillermo Dávila?

Lo conozco desde que soy niña, lo veía en la televisión venezolana. Admiro mucho su trayectoria, de algún modo, es una inspiración para mí que haya logrado con mucho trabajo internacionalizarse y llegar a mucha gente. También es una persona muy humilde , eso es lo más bonito que me llevo de él.

- Cuando te despediste de La Voz Perú, dijiste que habían sido días difíciles. ¿Cuáles fueron esas dificultades que se te presentaron?

Los concursos son difíciles. Hay mucha presión que la gente no ve detrás de cámaras. Hay muchas cosas que te afectan emocionalmente , la presión, los nervios, porque estás expuesto a que un jurado te evalúe, y creo que eso no es fácil para todos. Era bastante difícil tener que lidiar con tantas cosas y a la vez tener que preparar una buena presentación.

- ¿La competencia en La voz Perú fue más difícil para ti que la competencia de Yo soy?

La competencia más difícil para mí fue Yo soy. Había muchísimo talento cuando participé y gané en el 2018. Fue bastante complicado, no tenía experiencia en televisión en aquel entonces, no había participado en ningún programa de ese calibre. Ahora ya tengo casi cuatro años en este tipo de formatos y, entonces, ya sé manejar un poco mis miedos.

- Ocurrió una falla técnica en una de tus últimas presentaciones. ¿Consideras que hiciste bien en pedir el tonalidad que querías o ahora crees que cometiste un error ?

Mi intención en ese momento fue resolver lo que había pasado, porque había ensayado con la tonalidad original durante un mes . Pero, en el ensayo, se hizo la acotación de que pudiese cambiar la tonalidad a una distinta. Fue una recomendación, probamos y grabé mi ensayo en una nota de voz de mi celular. Al escuchar, me doy cuenta que, en esa tonalidad, no calzaba con mi registro vocal . Me acerqué a alguien de producción y le comenté que quería que me dejara en la tonalidad que venía ensayando hace un mes. Expresé todo lo que sentía en ese momento. Tengo cuatro años trabajando y nunca había sucedido algo así. Siempre pudimos llegar a un acuerdo, cuando me solicitaban hacer un cambio. No pensé que sería complicado esta vez.

Cuando sucedió esto, mi intención era resolver lo que estaba sucediendo en el momento. Yo también soy músico, y lo que uno busca no es perjudicar a nadie, sino tratar de resolver. Creo que no es un error de la producción ni de mi parte. Fue algo que nos ayudó a crecer.

- ¿Crees que ese incidente te perjudicó de alguna manera en la competencia?

Fue mi primera gala, no hubiese querido que pase lo que pasó, sino que haya sido impecable. Pero siento que todo esto, de alguna manera, me ayudó a crecer como artista y persona.

- Sobre el comentario que hizo Daniela Darcourt, ¿cómo lo tomaste en ese momento?

De mi parte, estoy agradecida con los comentarios de los jurados. Siempre trato de aprender y tomarlo de manera positiva , porque aún estoy en aprendizaje. Así que considero que su intención es que crezcamos como artistas.

- Entonces, ¿consideras que fue justo que quedes eliminada de La voz Perú?

Así son las competencias, es parte del juego. Gané mucha experiencia y mucho cariño. La aceptación del público es lo más importante. No me duele haber salido de la competencia, porque fue uno de mis sueños, ha sido un privilegio.

- ¿Volverías a participar en un concurso de imitación o es algo que ya descartas de tu carrera?

Por el momento, quisiera dedicarme a mi carrera como solista. He tenido bastante experiencia durante estos cuatro años.

- ¿Has pensando en ir a programas de otros países como Yo soy Chile?

Varias personas me han aconsejado que vaya a Yo soy Chile y que lo intente allá, pero yo me quedo con la experiencia de Perú . Creo que ir a otro programa de imitación sería como afianzar más mi personaje y no es lo que estoy buscando, sino darme a conocer como Oriana. Aunque todavía no he dejado mi personaje, porque siento que le debo mucho. Me hizo conocida, así que no podría dejarlo completamente de lado.

Oriana Montero eligió el equipo de Guillermo Dávila. Foto: Oriana Montero/Instagram

Sobre tu trabajo como solista, ¿estás decidida a hacer tu carrera musical en Perú?

Sí, en mis planes está seguir mi carrera en Perú. Incluso, ya he hecho algunas grabaciones con talentos peruanos , espero que lo puedan disfrutar. Hay Oriana para rato en Perú.

A inicios de este año, lanzaste tu primera canción “Perfume vino”. ¿Nos sorprenderás con un nuevo proyecto musical este año?

“Perfume vino” ha sido mi primer lanzamiento como solista y es el primer sencillo de un álbum que también va a tener este nombre. No va a tener un solo género musical. He grabado una colaboración y hay varias propuestas con artistas peruanos que aún no puedo revelar. Pero este año voy a sacar mi próxima canción en todas las plataformas.

Oriana Montero fue ganadora de la temporada 21 de Yo soy. Foto: Oriana Montero / Instagram

