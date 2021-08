Mónica Torres responde a quienes la atacan por su peso: ‘’Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar’'

En más de una oportunidad, Mónica Torres, reconocida actriz de teatro y televisión, ha sido atacada debido su peso. Es por ello que la intérprete ya sabe cómo lidiar con la gordofobia que emanan muchos usuarios.

Esta vez, la artista utilizó su cuenta de TikTok para responder a los internautas que se dedican a lanzarle comentarios negativos por su físico, a través de un video donde la actriz realiza un playback.

“Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar. Sin nada bueno que decir, la boca no debes abrir, si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar”, se escuchaba en el video publicado por la intérprete.

La secuencia fue celebrada por los seguidores de la actriz, razón por la cual muchos de ellos compartieron la publicación de Torres y hasta se animaron a hacer su propia versión interpretando el tema musical.

La artista peruana no solo compartió el peculiar video en su cuenta de TikTok, sino también en otras redes sociales como Instagram, donde nuevamente recibió las felicitaciones de su público.

Al percatarse de la popularidad que ha adquirido su publicación en la plataforma de TikTok, la actriz felicitó a sus seguidores por seguir su ejemplo y enfrentarse a las críticas. “Me encanta ser la vocera de tu sentir, y de paso de muchos”, expresó la intérprete.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.