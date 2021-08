Milena Zárate va con todo en Reinas del Show: “Merezco estar en la final”

Este sábado 21 de agosto, dos concursantes de Reinas del Show intentarán convencer al público y al jurado para salir de la tan temida sentencia. Carla Rueda y Milena Zárate fueron las participantes que no tuvieron un buen rendimiento en la pasada edición y buscarán seguir en carrera.

La colombiana asegura que pese a estar cerca de la eliminación, puede ganar sin problema la actual temporada de la competencia. La expareja de Edwin Sierra señaló que pese a haber atravesado por complicados momentos personales, siempre rindió en la pista de baile.

“Sí merezco llegar a la final, ya que no he estado en sentencia en ninguna gala anterior durante toda la temporada. Creo que mi crecimiento se ha visto a pesar de no ser bailarina, se ha visto el riesgo que he tomado en cada gala he ido creciendo y arriesgando. A pesar de las adversidades en que me he visto envuelta, es parte de la vida vivir con cosas buenas y malas” , indicó para Trome.

Luego agregó: “A pesar de eso he salido adelante y he demostrado profesionalismo, amor por lo que hago y el compromiso que tengo con el programa y con lo que yo estoy haciendo, con mi trabajo, creo que lo he hecho de una manera excelente”.

Milena Zárate deberá vencer a Carla Rueda para seguir en Reinas del show. Foto: Instagram

Pese a todo su esfuerzo, Milena Zárate señaló que es algo injusto que esté sentenciada, ya que tuvo que competir contra una bailarina profesional. A eso le agregó que fue complicado aprenderse dos coreografías para la edición pasada.

“Perdí él versus con una bailarina que realmente está preparada. Una persona que tiene muchas ventajas sobre mí, una de esas es que tiene formación de baile, el cual yo no la tengo, pues yo soy empírica. Y es a lo que ella se dedica y adicional a eso es que Gabriela tuvo toda una semana para ensayar. En cambio, yo he tenido que sacar dos coreografías para la semana, en donde no me he podido concentrar en un solo baile”, sentenció.

