Marco Zunino: “En Perú, ser diferente no encaja”

Marco Zunino se mudó hace dos años a México, país que lo acogió y donde ha participado en producciones de Netflix y Televisa, además de una obra musical. Naturalmente, no ha dejado de venir a Perú, donde igual cumple actividades como actor.

Por estos días, se encuentra entusiasmado por el estreno en Perú de Las mejores familias, cinta de Javier Fuentes León que compite en la sección ficción del 25 Festival de Cine de Lima PUCP, el cual se inaugura esta noche. Además, Netflix estrenó la segunda temporada de ‘Control Z’, serie juvenil que se mantiene en tendencia en diversos países del continente.

Las mejores familias ha tenido un interesante recorrido en festivales como el de Miami y recientemente en el de Málaga, y su presencia en Lima es un ensamble interesante. Es la historia de dos familias con un trasfondo social muy peruano que tiene que ver con el racismo y clasismo que vivimos en nuestro país. En España la aplaudieron de pie. Es un elenco extraordinario, vale la pena verla”, dice sobre la cinta que cuenta con experimentados actores como Sonia Seminario, Gabriela Velásquez, Giovanni Ciccia, César Ritter, Grapa Paola, entre otros.

De lujo. La cinta cuenta con un elenco experimentado. Foto: difusión

Fuentes-León la definió como una historia que presenta nuestros prejuicios, pero a través del humor. Tu personaje es gay. ¿Qué percepción tienes de cómo nuestra sociedad ve la homosexualidad?

Mi personaje es abiertamente gay, pero igual se van a descubrir muchas cosas durante la trama. Creo que no solamente la homosexualidad polariza al pais, hay muchas cosas más. Y es triste porque acá siempre se está mirando lo que hace la otra persona. Nos jo... cualquier tipo de diferencia. Ser diferente no encaja. Por ejemplo, podemos ver lo que está pasando en Afganistán. Tú deberías seguir la religión que quieras y ser respetado. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Vive y deja vivir.

‘Control Z 2’ en Perú también es tendencia. ¿Te ha sorprendido?

Siempre, porque uno no sabe cómo será recibida una serie. La primera temporada estuvo 22 semanas N° 1 en México, y esta segunda ha ocurrido algo similar en México, Perú, Brasil y Marruecos. Esta segunda parte se grabó en la pandemia. Es una serie juvenil, soy el padre del protagonista. La crítica ha sido favorable, incluso muchos señalan que esta temporada es mejor y más entretenida que la primera.

Claves

Desde hoy. Hasta el 29 de agosto, todas las películas se podrán ver. Entradas en www.festivaldelima.com. Precio: S/ 12. El usuario tiene 48 horas para ver la cinta.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.