En Hollywood —creen muchos— habitan estrellas y luminarias con una visión exclusiva y extravagante de la vida. Así como se cambian de religiones a cada rato, suelen ganar millones de dolares no solo por actuaciones sino por regalías, e incluso ponen nombres demasiado extravagantes a sus hijos. En esta nota podrás saber más acerca de los nombres raros de los hijos de famosos.

1. X Æ A-12 (Elon Musk y Grimes)

El nombre del hijo de Elon Musk es una combinación de ecuaciones, la lengua élfica y aviones de combate pacíficos para bautizarlo.

2. Pilot Inspektor (Jason Lee)

El actor le puso a su hijo Pilot Inspektor como nombre, tras escuchar una canción. El joven tiene ahora 17 años, y ahora ambos comparten su pasión por las comunicaciones.

3. Fuschia (Sting)

El afamado líder de The Police decidió ponerle ese nombre de color a su hija, y a ella le agradó la idea. Fuschia Sumner tiene ahora 38 años, es actriz y cantante, como su padre.

4. Psalm (Kim Kardashian y Kanye West)

Los demás hijos de la pareja tienen nombres inéditos como North, Saint y Chicago. El menor se llama Psalm (Salmo), y fue decidido por Kanye West.

5. Kal-El (Nicolas Cage)

El afamado actor ha decidido ponerle a su hijo menor el verdadero nombre de Superman, Kal El. Se sabe que Cage es aficionado a las extravagancias, por lo que no es extraño que él le haya puesto ese nombre a su vástago.

6. Destry (Steven Spielberg)

El gran creador, director y actor Steven Spielberg le puso a su hija Destry, que sería una pronunciación de “the street” (la calle). Hoy, ella tiene 23 años y busca ser cineasta como sus padres.

7. Raddix (Cameron Díaz y Benji Madden)

Cameron Díaz decidió ponerle a su hijo Raddix, lo que hizo pensar a muchos que significaba “raddish” (rábano). Pero, según la actriz, el nombre es una invención original. De locos.

8. Kulture Kiari (Cardi B y Offset)

Los dos excéntricos raperos pusieron a su hija Kulture Kiari, cuya ortografía es muy singular, ya que “culture” se escribe con ce y Kiari es una abreviación transformada de Chiara.

9. Bear Grey (Liam Payne y Cheryl Cole)

Payne y su pareja no tuvieron mejor idea que comparar a su hijo con un oso (bear), específicamente un oso gris (grey). Sin embargo, Liam admitió que quería llamar Arthur a su bebé en un inicio. ¿Bear Grey estará dispuesto a cambiarse de nombre cuando crezca?

10. Zelda (Robin Williams)

El fallecido actor puso este nombre a su hija, en homenaje al juego de Nintendo The Legend of Zelda. Fue uno de los primeros nombres raros en Hollywood, y Zelda —estamos seguros— recordará a su padre por siempre no tanto por sus películas y actuaciones, sino por el nombre que le puso.

11. Apple (Gwyneth Paltrow y Chris Martin)

La deslumbrante actriz sorprendió al nombrar a su hija como una fruta, aunque, para sorpresa de muchos, quien la convenció de llamar así a su pequeña fue su marido. Le pareció un nombre “dulce”, así que aceptó la idea.

12. Autumn, Sonnet, True y Ocean (Forest Whitaker)

Todo indica que el afamado actor es muy aficionado al otoño, los sonetos, a lo verdadero y a los océanos: esos son los significados en castellano de los nombres de sus cuatro hijos. No es extraño viniendo de alguien que se llama como el bosque.

13. Suri (Katie Holmes y Tom Cruise)

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes fue en los años 2000 un ícono de la moda infantil tan potente que la revista Forbes la eligió como la niña más influyente del mundo. Y no, ellos no la nombraron “Suri” por el gusano de la selva peruana, sino que más bien es una versión de “Sara”.

14. Cosmo (Scarlett Johansson)

“Ok, ok... tuvimos un bebé. Su nombre es Cosmo. Lo amamos mucho”, escribió la actriz en Instagram. “Se agradece mucho la privacidad. Para cualquier consulta por favor contacten a nuestro publicista”, agregó en tono de broma. Al parecer, Johansson es una amante del espacio exterior y por eso hace pocos días le puso este nombre a su retoño.