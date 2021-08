La voz Perú: Guillermo Dávila llora con la interpretación de Marcela Navarro

La noche del 19 de agosto, Marcela Navarro salió última al escenario de La voz Perú para interpretar a su estilo la canción “Mi soledad y yo” del cantante español Alejandro Sanz, perteneciente a su álbum 3, lanzado en 1995.

Siguiendo la recomendación que Guillermo Dávila le hizo, la participante cantó y tocó la guitarra sentada al centro del set. Mientras la cámara giraba a su alrededor también se captó los rostros conmovidos de los cuatro coaches del programa, en especial el del intérprete de “Tesoro mío” y “Me fascina”.

“ Marcela Navarro, qué manera de hacer tuyo los temas ”, comentó el conductor Cristian Rivero, antes de hacer notar cómo la interpretación hizo llorar al cantante venezolano. “Guillermo, es de las pocas veces que te he visto con lágrimas en los ojos en la competencia, a ese nivel”, señaló.

“Yo me siento agradecido por haber tenido este grupo al que le debo muchísimo respeto”, dijo para luego dirigirse a la participante. “A ti, Marcela cuando me escuchas un poquito y con todo el respeto, me haces caso, lo haces fabulosamente bien”, comentó en alusión a la sugerencia de utilizar la silla. “Te amo, te bendigo”, agregó.

Por su parte, Daniela Darcourt también expresó cuán conmovida la hizo sentir la interpretación de Marcela Navarro. “Siempre logras cautivar mi corazón, no sé qué haces, qué genia eres”, afirmó.

