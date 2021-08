Gisela le responde a Monique Pardo tras denuncia: “Ella sabe la verdad”

Monique Pardo viene atravesando por momentos complicados de salud luego de sufrir una dura caída en el set de El artista del año. A partir de ahí, la exvedette ha venido padeciendo de las secuelas que dejó este aparatoso incidente e incluso denunció que la producción de Gisela Valcárcel la abandonó en su tratamiento.

Sin embargo, la conductora salió al frente para dar su versión de los hechos y señalo que siempre asistieron a Monique a pesar que ella afirma lo contrario.

“No le voy a responder a ella porque ella sabe la verdad. En el caso de Monique, no solamente hemos cumplido, la hemos ayudado y asistido. Gracias por los buenos comentarios, gracias también por las inquietudes que muchas veces muestran”, expresó Gisela.

Luego, mediante su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel indicó que evitó referirse al tema para que no haya malos entendidos y que los hechos no pasen a mayores.

“Sucede que, cuando tienes tanto tiempo en la televisión, aprendes también a callar. No quiero que las cosas se tergiversen, no es la idea, para ustedes lo mejor y también, por supuesto, para quien, en su momento, sienta que no la hemos cuidado, nada más lejano a la verdad”, sentenció.

