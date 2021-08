El Shamuco aclara vínculo con La Uchulú: Nunca hubo nada

El jueves 19 de agosto, Dian Samuel González, nombre real de El Shamuco, confirmó su distanciamiento de Esaú Reátegui Wong, estrella de TikTok conocida como La Uchulú.

El pronunciamiento se realizó dentro de una publicación que González hizo en su perfil de Instagram para celebrar el cumpleaños de Caleb Tangoa Meléndez, otro pintoresco personaje conocido como La Tacacha, uno de los amigos de infancia de Esaú Reátegui Wong.

Entre los comentarios que generó la fotografía grupal, destacó el de un usuario que escribió: “Dicen que La Uchulú ya te choteó y que ni en recuerdo te tiene”.

La punzante observación no pasó desapercibida y recibió una rápida respuesta de El Shamuco.

“Tampoco me interesa si me recuerda o no. Hace meses que no tengo ningún tipo de relación con él. O sea, relaciones laborales o amicales porque otra cosa no hubo nunca”, indicó el youtuber.

Después de ser presentados como amigos en diversos programas, entre ellos El reventonazo de la Chola —donde La Uchulú figura como personaje recurrente—, la relación entre la tiktoker y Dian Samuel González se resquebrajó a finales de mayo de este año, cuando se anunció que ya no grabarían juntos videos para YouTube.

En ese momento El Shamuco afirmó que la noticia lo tomó de sorpresa. “La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado, pero no importa”, manifestó.

19.8.2021 | Post de El Shamuco para celebrar el cumpleaños de La Tacacha. Foto: captura El Shamuco / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.