Yahaira Plasencia: “Me gustaría colaborar con Karol G, Natti Natasha o Jennifer Lopez”

El miércoles 18 de agosto, el programa Flash Fashion, del canal NTN24 de Colombia, entrevistó a la cantante peruana Yahaira Plasencia, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá para promocionar su última canción “Dime”.

La intérprete de “U la la” comenzó con el relato de sus inicios en la salsa a través de la orquesta femenina Son Tentación hasta sus últimos trabajos como solista con el productor americano Sergio George.

También explicó por qué se decidió por ese género musical al tener en cuenta que, en una entrevista reciente en el programa Magaly TV, la firme, su productor afirmó que la salsa estaba muriendo.

“Todo el mundo dice: ‘¿Por qué no lo urbano?’. Que es lo que está liderando ahora (…) Crecí escuchando salsa. Yo soy una enamorada de la salsa. Me encanta”, afirmó.

“Lo que estamos haciendo con Sergio George es salsa netamente, pero un poco más moderno, más actual. Darle lo que está comprando hoy en día la juventud, que es lo urbano (…), por eso hago chanteos y cosas por el estilo”, detalló.

En ese sentido, Yahaira Plasencia también resaltó los outfits que utiliza para el escenario y sus videoclips, compuesto por joggers y bustiers.

Más adelante, la intérprete mencionó su reciente colaboración con el cantante de reguetón Kamm. “(Es un) artista que también está comenzando como yo”, indicó.

Yahaira Plasencia también expresó su deseo de que su “música se escuche en todo el continente” y ayudar a que “la salsa siga vigente y no muera”.

Asimismo, no perdió la oportunidad de comentar con qué estrellas le gustaría colaborar.

“Siempre he dicho que me gustaría hacer algo con Marc (Anthony), lo conocí en Miami, una experiencia muy bonita. Me gustaría colaborar también con una mujer urbana como Karol G o Natti Natasha”, dijo. A ellas sumó el nombre de la cantante Jennifer Lopez al considerar que es una artista completa.

