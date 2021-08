Xoana González revela que su esposo se hizo vasectomía: “Un hijo biológico no te hace madre”

Xoana González sorprendió a más de uno al revelar una importante decisión que tomó junto a su esposo respecto al tema de la fertilidad. La modelo argentina contó que Javier González se sometió a la vasectomía, debido a ideales sobre la paternidad.

En una entrevista, Xoana explicó que su cónyuge se realizó este procedimiento de anticoncepción permanente, luego de acordar que no tendrían hijos debido a sus creencias religiosas y también por la situación de la pandemia.

“Sé que a muchos no les va a gustar la decisión o no lo van a entender, pero con Javier lo conversamos mucho, meditamos y decidimos que no nos convertiríamos en padres, por eso él se hizo la vasectomía. Optamos por este camino luego de pensarlo mucho, lo consultamos en terapia durante varios meses y estamos tranquilos, ya se lo comuniqué a mis padres”, detalló en una entrevista con el diario Trome.

Sin embargo, para la modelo esta decisión no significa un impedimento para que puedan convertirse en padres en un futuro, pues aseguró que, si en un determinado momento quieren agrandar la familia, no descartan la posibilidad de la adopción.

“Creo que no hace falta tener un hijo biológico para ser madre, porque puedes darle amor a tantos niños que están abandonados en este mundo, que no pidieron venir y necesitan amor” , mencionó.

“Todo dependerá del momento y las circunstancias. Lo importante es que en este momento estamos bien, contentos y amándonos. Seguramente a algunos fans les gustaría verme con mi pancita”, agregó.

