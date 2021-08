¡Scarlett Johansson y Colin Jost se convirtieron en padres! Los actores confirmaron el nacimiento de su primer hijo juntos, a quien llamaron Cosmo. El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales y sorprendieron a sus millones de seguidores.

La confirmación llegó meses después de que se diera a conocer el embarazo de la estrella de Marvel. Aunque la pareja intentó mantener en secreto la gestación, algunos medios internacionales compartieron la información públicamente en el mes de julio.

El encargado de dar la noticia en Instagram fue el también comediante y guionista, quien no dudó en bromear sobre las especulaciones. No obstante, no se reveló la fecha en que el pequeño llegó al mundo.

“Ok, ok. Tuvimos un bebé. Su nombre es Cosmo y lo amamos mucho. La privacidad será muy apreciada. Para cualquier consulta consulten a nuestro publicista”, se lee en la publicación.

Miles de fans de Scarlett Johansson se pronunciaron en la plataforma y no dudaron en felicitar a la pareja por el nuevo integrante de la familia. La actriz ya tiene una hija de 6 años, fruto de su relación con Romain Dauriac.

Scarlett Johansson y Colin Jost anuncian el nacimiento de su primer hijo juntos

Los artistas se conocieron en noviembre del 2010 para un segmento del programa Satuday night live. “Fue una tonta parodia que él escribió y ahí estaba él dirigiendo parcialmente este segmento que tuvimos que hacer”, dijo la famosa ‘Black Widow’ a The Hollywood Reporter.

Sin embargo, no fue sino hasta el 2017 que fueron vinculados sentimentalmente por primera vez. Dos años después se comprometieron y en octubre del 2020 Scarlett Johansson y Colin Jost contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia.

Este es el tercer matrimonio de la actriz, y el primero de Colin Jost. Foto: AFP

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.