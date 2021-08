Magaly Medina sobre los conciertos de Guillermo Dávila: “No sé cómo tiene cara”

Magaly Medina se pronunció luego de que se difundiera las fechas de los próximos conciertos presenciales de Guillermo Dávila. La conductora mostró su rechazo por la presentación del cantante cuando aún se encuentra distanciado de Vasco Madueño, su hijo peruano.

La figura de ATV criticó el hecho de que el coach de La Voz Perú se encuentre preparando un espectáculo en Lima, mientras el joven lucha por obtener fondos para sus estudios.

“Yo no sé cómo tiene cara Guillermo Dávila, aún no ha resuelto el problema con su hijo, quien está tratando de recolectar dinero para poder estudiar una carrera y desempeñarse en el mundo de la música. Pero tiene un padre que piensa que todos nos hemos olvidado y que anuncia su concierto muy campante”, expresó.

Asimismo, se refirió al rechazo que ha mostrado el público: “Quien no reconoce a su hijo, no tiene buen talante moral, no es una buena persona indudablemente, y él no lo es. Él se la pasa hablando, pero no hace lo que debería hacer: reconocer a ese hijo y darle el apoyo que nunca antes le dio”.

Guillermo Dávila anunció que se presentaría en Perú, luego de 21 años, a través de una publicación que se difundió en redes sociales. En la publicación se compartieron algunos detalles de la presentación; sin embargo, los usuarios expresaron su desacuerdo por los problemas que tiene el venezolano con su hijo no reconocido.

Muchos internautas le pidieron al entrenador de La Voz Perú que reconozca a Vasco Madueño, quien tiene 20 años. “Tiene el cuajo de venir al Perú a trabajar, cuando años de años viene evadiendo su paternidad. Jamás iría a verlo”, fue uno de los comentarios.

Guillermo Dávila anuncia concierto en Perú. Foto: captura/Facebook

