Magaly Medina responde a Alfredo Adame tras fuertes calificativos y le exige pruebas

Magaly Medina reconoció que se sintió ofendida por las recientes declaraciones que hizo Alfredo Adame en su contra y sin pruebas durante una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Resulta que el actor mexicano se enlazó en vivo con el programa Amor y fuego para confirmar que él había sido quien denunció ante las autoridades a Laura Bozzo, quien se encuentra escondida tras una orden de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, los comentarios de Adame se desviaron y empezó a hablar sobre la conductora de Magaly TV, la firme.

Alfredo Adame lanzó fuertes insultos y acusaciones contra Magaly Medina, pero sin pruebas. Rodrigo González le pidió que dejara de hacer esos comentarios que no venían al caso.

Tras esto, la figura de ATV no dudó en pronunciarse y enviarle un fuerte mensaje al actor mexicano de 63 años. Medina recordó la vez que lo entrevistó y se dio cuenta de la verdadera personalidad del artista.

“Cuando me enfrenté con él acá, en el canal, tristemente célebre, alguna vez fue un galán de telenovelas que todos veíamos y creíamos que era un caballero, cuando lo vimos en su real dimensión, dijimos que no queríamos saber nada con ese misógino”, comentó.

“ Ahora ha tenido unas palabras que para mí han sido ofensivas y difamatorias , pero, como les decía a mi equipo, qué se puede esperar de una persona frustrada, que insulta a mujeres, a las que envidia. Hizo acusaciones fuertes”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina le exigió a Alfredo Adame que presente las pruebas de todo lo que dijo de ella.

“ Acá no hacemos ese tipo de periodismo de espectáculos... acá, cuando se habla de algo, se habla con pruebas; de lo contrario, eso sería motivo de una demanda y que se ganaría de un dos por tres. Anda, pruébame eso, en qué hueco me has visto a mí y muriéndome de borracha. En qué hueco alguien me ha visto drogándome... Hay mucha leyenda negra que a veces gente como este tipejo recoge”, finalizó.

