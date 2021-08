Leonard León responde a Karla Tarazona sobre visitas a sus hijos: “Siempre los he visto”

La disputa de Leonard León y Karla Tarazona continúa. Esta vez, el cantante se comunicó con Magaly Medina para responder a las afirmaciones que hizo su expareja sobre la poca relación que mantiene con sus dos hijos.

La conductora de televisión se refirió sobre el tema durante una reciente emisión de Mujeres al mando, en la que reveló que el intérprete de “La fan” no ha visto a sus herederos por más de tres años y aseguró que ella no impide las visitas.

“Se le ha dado todas las facilidades para que se pueda encontrar con los niños. Él no tiene, desde hace tres años, contacto físico con ellos a pesar de que nosotros tenemos una conciliación en el que, por derecho, podría ir a tocar la puerta de mi casa, recogerlos y salir con ellos”, aseveró en el mencionado programa.

Sin embargo, Leonard León indicó que esto no sería cierto. Según comentó en la entrevista con la figura de ATV, él mantiene contacto virtual constante con los dos pequeños y pasó un momento con ellos en el año 2020.

“Es totalmente falso. Yo siempre los he visto. Me iba a la casa de ella, donde ella vivía, y los iba a sacar para pasear , para jugar, lo que le gusta a cualquier niño. Eso fue hace más de un año, cuando empezó este proceso (disputa legal)”, dijo.

Del mismo modo, afirmó que actualmente ha presentado un pedido para cambiar el cronograma de visitas que actualmente mantiene con Karla Tarazona.

“Los veía a pesar que había una sentencia de divorcio en la que se decía que podía verlos de lunes a domingo y donde decía que no se permitía que salgan los niños con una persona, yo tenía absoluto derecho de privacidad con ellos. La señora incumplía con eso y mandaba siempre a su nana, entonces no tenía privacidad con mis niños. Que no se diga que no veía a mis hijos”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.