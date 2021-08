La voz Perú: ¿quiénes se despidieron de la competencia en la cuarta noche de eliminación?

Cada vez se pone más difícil la competencia en La voz Perú, donde grandes talentos compiten por convertirse en una de las mejores voces del país. De ese modo, en la reciente edición de los conciertos de eliminación, cuatro participantes tuvieron que decirle adiós al programa.

Los participantes de cada equipo dieron lo mejor de sí en cada presentación para asegurar su lugar en el concurso.

Equipo Daniela Darcourt

Javo Moscoso abrió la gala de los conciertos de eliminación e interpretó el tema “Amazing” para enfrentarse a Aldair Sánchez, quien cantó “La primera vez” en versión criolla.

“Tengo muchos sentimientos encontrados porque cómo me pueden poner en esta situación. Yo siento que cada ‘pollito’ sale a matar y literalmente me matan ”, expresó Daniela Darcourt antes de dar a conocer su decisión.

Finalmente, la entrenadora eligió a Aldair Sánchez y eliminó a Javo Moscoso de la competencia.

Equipo Mike Bahía

Llegó el momento del grupo del cantante colombiano, donde batallaron Iván Mc, con el tema “Wamn”, y Stefano Grande, que cantó el éxito de Harry Styles “Watermelon sugar”.

Mike Bahía estuvo en aprietos al no poder decidir entre dos grandes talentos: “Esta vez ya se nos acaban los cupos. Me quiero quedar no con el mejor necesariamente, qué locura. Chicos, los quiero mucho a los dos” .

El entrenador salvó a Ivan MC y le dijo adiós a Stefano Grande.

Equipo Eva Ayllón

Lucy Young y Giani Méndez se midieron en el escenario de La voz Perú para salvarse de la eliminación y presentaron “De qué estoy hecha” y “Mix de Luis Miguel”, respectivamente.

Tras finalizar ambas presentaciones, Eva Ayllón eligió a Lucy Young, mientras que Giani Méndez se despidió de la competencia.

Equipo Guillermo Dávila

Para cerrar la noche, Emanuel Rivera interpretó el tema “No hay forma de pedir perdón” al enfrentarse a Edu Baluarte, quien cantó su versión del clásico de José José, “Amor, amor”.

Finalmente, Guillermo Dávila tuvo que elegir entre estos dos participantes, de los cuales elogió sus respectivas presentaciones.

El intérprete salvó a Emanuel Rivera, quien avanzará a una etapa más en el programa, y Edu Bauluarte quedó eliminado.

