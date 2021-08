Kike Suero anuncia que se convertirá en padre por octava vez

Kike Suero sorprendió a todos al anunciar que, a sus 52 años, se convertirá nuevamente en padre de su octavo hijo, fruto de su relación con Vicky Torero, con quien también contraerá matrimonio después que nazca el bebé.

“ Estoy saltando en un pie de la alegría porque ayer (martes 17 de agosto) me dieron la noticia que siempre esperé. Mi señora Victoria Torero López me sorprendió mostrándome una cajita con un test de embarazo, está embarazada, no sabes cómo he saltado de la emoción y felicidad porque se va a cumplir uno de nuestros sueños”, contó a Trome.

“La llegada de nuestro bebé va a reafirmar el gran amor que nos tenemos, Dios nos está regalando un bello angelito, así que estoy súper feliz . Asumo que debe tener un mes de gestación, hoy (ayer) la llevaré al hospital o clínica para iniciar con los controles y que mi bebé nazca sanito”, añadió.

Asimismo, Kike Suero aseguró que ya no tendrá más hijos, ya que se tiene que concentrar en la educación de ellos.

“No. Ya cierro la fábrica porque tengo que darles buena educación y alimentación a mis criaturas (...) Prefiero criarlos y ser un padre responsable”, indicó.

Sobre Geraldine Quesada, quien lo acusó de no pasarle la pensión a sus hijas, Kike Suero desmintió a su expareja e indicó que viene cumpliendo con su responsabilidad.

“Viene diciendo acusaciones fuera de toda verdad (...) Yo vengo cumpliendo con la mensualidad de 600 soles por el momento, pues recién me estoy acomodando , pero todos los 11 de cada mes le cumplo”, enfatizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.