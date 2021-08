Isabela Merced: “Si dañan a mi familia, voy a pelear por ellos sin piedad”

A sus 20 años, Isabela Merced es una de las actrices jóvenes con mayor proyección en la industria cinematográfica internacional. Ha participado en importantes películas como Familia al instante, Transformers: el último caballero y Dora y la ciudad perdida de oro, compartiendo créditos con estrellas como Jennifer Garner, Mark Wahlberg y Eugenio Derbez.

Este 20 estará debutando en la película de Netflix Sweet Girl, como protagonista junto a Jason Momoa. Aquí, interpreta a Rachel, una joven que junto a su padre (Momoa) lucha por encontrar justicia y acabar con la compañía farmacéutica responsable de haber retirado del mercado el medicamento que pudo salvar la vida de su madre, fallecida por cáncer .

Conversamos con Isabela a través del Zoom. Acaba de llegar a Italia donde graba la película Rosaline and Juliet. “Tiene que ver con Romeo y Julieta, pero desde otra perspectiva. Yo soy Julieta y es muy divertido porque tengo vestidos elegantes y mi cabello es largo. Nunca he trabajado algo así”, inicia la conversación en su perfecto español.

¿Qué es lo que más destacas de la personalidad de Rachel en Sweet Girl?

Me gusta porque es fuerte, muy protectora, defiende mucho a su familia. Yo soy así, porque si quieres pelear conmigo, no importa, está bien, pero si peleas o engañas a alguien de mi familia, no muestro piedad, voy a pelear por ellos. Entonces, estoy con Rachel cuando defiende a su familia.

¿Cómo ha sido la experiencia de compartir créditos con un actor como Jason Momoa (Aquaman)?

Me encantan las películas de acción. Fue bastante difícil, mucho trabajo, pero muy divertido con Jason Momoa porque es supercariñoso, me ama y cuida mucho. Además, me sentí contenta de hacer mis propias escenas de riesgo. Cada día libre que tenía estaba en el gym preparándome y trabajando. Ya estoy lista para la segunda película. Estoy entrenando.

¿Habrá segunda parte?

Ojalá, porque quiero explorar más el personaje de Rachel. Hay mucho que hablar sobre su historia y su psicología. También sobre corrupción en la industria de los medicamentos.

Imagino que para ti el tema de esta película es doblemente sensible y de impacto por tu madre (fue diagnosticada con cáncer de mama en setiembre del 2019).

Es un tema que muchos países conocen y desafortunadamente no todos tienen acceso a los tratamientos que quieren. Mi mamá es una de ellas, porque hemos estado peleando con el sistema de salud y el seguro por su batalla con el cáncer. Ella quiere mejores tratamientos, pero no quieren apoyarla porque quieren dinero, todo es dinero y política. A mí me ha afectado mucho esta película, me enseñó muchísimo y sé que ahora debo hacer mi propia investigación y tener fe en los doctores.

Eres una de las actrices jóvenes latinas con gran proyección en Hollywood. Si bien es cierto en los últimos años ha habido más apertura para el talento extranjero, ¿ha sido difícil el camino para ti?

Sí pues, cuando voy a audicionar para una película, entro al salón y solo hay como cinco latinas que son las mismas de siempre y me siento un poco bajoneada. Después de muchos años de tener latinos en películas, deberíamos tener más. Pero siento que la situación está mejorando de a pocos. Acabo de hacer un proyecto que se llama Father of the Bride con un elenco superlatino con Andy García, Gloria Estefan, Adria Arjona. Todos han trabajado mucho y sé que la película será un éxito.

¿De qué otras cosas, además de tu familia, te sientes orgullosa por tener raíces peruanas?

Mi respeto, orgullo, y amor por el Perú tiene mucho que ver con mi mamá. Ella me enseñó el español, la comida, la cultura, todo y gracias a ella estoy muy orgullosa y puedo mostrar mis raíces y representar a los peruanos de manera genuina. Entonces, en mis proyectos, porque pronto voy a debutar como productora en una película, quiero representar a los latinos de muchas maneras posibles. Estoy en plena producción, no puedo decir mucho, pero es emocionante. También hay otra actriz famosa y talentosa, superlatina. Es una historia muy personal que tiene que ver con música.

Por cierto, ¿cómo va tu faceta de cantante?

Acabo de firmar con un mánager, vamos a hacer un plan y relanzar mi carrera, porque tengo mucha música que he escrito el año pasado. Después de hacer dos películas quiero un break y salir con más música.

¿Cuándo regresas al Perú?

Voy cada año para Navidad y Año Nuevo, y si este año no hay tanta locura por el covid, espero hacer lo mismo.

