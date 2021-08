Guillermo Dávila revela que se reunió con Vasco Madueño: “Buscamos una relación respetuosa”

Guillermo Dávila habló por primera vez a la prensa sobre Vasco Madueño, su hijo peruano no reconocido. El entrenador de La Voz Perú explicó por qué, desde su llegada a nuestro país, no ha querido tocar el tema.

En un inicio, el cantante venezolano no quiso ahondar mucho sobre la polémica en la que se ha visto envuelto desde hace varios meses y que ha generado cierto descontento del público por su participación en el reality de Latina.

“Es un tema del que he preferido no hablar con la prensa, yo aprendí con el tiempo a guardar silencio y a tratar de mantener mis principios. Entonces, cuando me hablan acerca de Vasco, yo tengo todo este tiempo tratando de no mencionarlo porque pertenece al ámbito de mi vida privada y si yo genero cualquier comentario, lo van a tergiversar o a poner del tamaño del que las personas crean”, dijo a Trome.

No obstante, Guillermo Dávila se animó a dar algunos detalles de Vasco Madueño y reveló que ya se ha reunido con él para trabajar en la relación de padre e hijo. Además, aprovechó en pedir respeto hacia su vida privada.

“Lo único que puedo decirte con respecto a lo de Vasco es que nosotros nos estamos reuniendo, estamos hablando. Buscamos tener una relación exacta, limpia, pulcra, decente y respetuosa . Lo que sí puedo sugerir es que nos merecemos un poco de respeto y no solo del público sobre el hecho de manejar situaciones de las vidas privadas, y si por equivocación se llegó a hacer público, hay que enmendarlo”, comentó Guillermo Dávila, quien ha recibido duras críticas en redes por su próximo concierto en nuestro país.

