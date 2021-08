Carla Rueda ‘Cotito’ responde a su bailarín: “Me parece súper desubicado’'

Carla Rueda ‘Cotito’, quien se enfrentará a Milena Zárate este sábado en la sentencia de Reinas del show, se presentó este miércoles 18 de agosto en América hoy para hablar sobre el vínculo que tiene con Diego Cornejo, su bailarín.

Con total indignación, la voleibolista desmintió al danzante del programa de Gisela Valcárcel, quien aseguró que ella sabía que tenía pareja tras haber estado en coqueteos.

“Soy una mujer con principios y me molestó lo que él dijo. No entiendo a qué estaba jugando. Él dice que yo sabía que tenía una relación, pero eso es mentira”, aseveró. “Con Diego no hubo nada, hemos estado de amigos, conociéndonos, nos contamos cosas, pero él nunca me dijo que tenía una pareja”, añadió.

Finalmente, Carla Rueda ‘Cotito’ negó que haya tenido una relación con su bailarín en Reinas del show y descartó cualquier posibilidad de acercamiento entre ambos.

“La verdad este video ocasiona muchas cosas en mí. Me parece súper desubicado de parte de Diego. Él sabe cómo han sido las cosas, todo el mundo sabe, hasta gente de producción... El me dijo: ‘No, yo si quiero algo, me gustas, no es como la gente dice, la gente siempre va hablar’... Ni sé cómo lo voy a ver ahora en los ensayos porque es como que no existe, no exististe y nunca existirás en mi vida”

Carla Rueda ‘Cotito’ tras alejarse de su bailarín: “Me han pasado cosas peores”

Hace unos días, Carla Rueda ‘Cotito’ aseguró que no le afecta haberse distanciado de su bailarín, pues ya ha tenido que afrontar situaciones mucho más complicadas.

“Me han pasado peores cosas en la vida y he tenido que levantarme. Creo que he tenido otras cosas muy dentro de mí, que me han tenido con la cabeza en otro lado”

