Anna Carina: “Para mí, el éxito no es solamente que tu carrera sea internacional”

La cantante peruana Anna Carina regresa a la música con el lanzamiento de su nueva canción llamada “Nocivo”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Desde Miami, la intérprete de “Dame tu cariño” revela cuál es su significado del éxito, cuenta detalles de su nueva vida fuera del país y sus próximos proyectos en la música. Además, se refiere a su hija mayor, Micaela, con quien comparte divertidos videos en TikTok.

- Sobre el lanzamiento de tu nuevo tema “Nocivo”, ¿cuál es el mensaje y cómo ha sido la producción del videoclip?

El mensaje es sobre las relaciones tóxicas. Habla de esa lucha entre la mente y el corazón, de caer en ese círculo vicioso en el cual no puedes salir y creo que está en uno poder tomar la decisión de terminar, que es difícil, pero se puede hacer.

El videoclip está bien logrado porque te narra una historia como una miniserie, fue grabado en Miami. Habla de la venganza a un ex, en la cual tus amigas hacen de tus cómplices. Le roban el carro al ex y hacen de las suyas. El final te deja en suspenso porque llega la Policía.

- ¿Estás en busca de la internacionalización?

Quiero cruzar fronteras y probar nuevos mercados. Estar en Miami me da la posibilidad de trabajar mas rápido con mi música porque aquí estoy en contacto con compositores y productores. Es muy rico para mí poder estar acá y ganar contactos y experiencia.

- ¿Te has acostumbrado a vivir allí?

Suelo adaptarme a los cambios. De hecho, no es fácil salir de tu zona de confort e irte a un lugar completamente nuevo, pero me adapto rápido. Es algo temporal , estoy disfrutando la experiencia porque sé que eventualmente estaré regresando a mi país.

- Si la situación en el Perú se complica para los artistas, ¿serías capaz de radicar en Estados Unidos junto a tu familia?

Estoy aquí desde diciembre y por las circunstancias he ido extendiendo el viaje. Una de las cosas que me hacía volver a Perú eran las giras y los conciertos. Antes de que inicie la pandemia, venía aquí por dos semanas para grabar y componer y regresaba para cumplir con mis compromisos. Pero todavía no se reactivan por completo los shows, por eso no he visto la necesidad de volver y es posible que me quede por un tiempo más acá.

Anna Carina Copello regresa a la escena musical con "Nocivo". Foto: La República

- ¿Y alguna vez has vivido un amor nocivo, como dice la letra de tu canción?

En estos últimos años, vivo mucha paz en mi relación sentimental. Pero en algún momento, cuando era chiquilla, he podido vivir algo parecido, pero nunca tan nocivo.

- ¿Qué les dirías a las personas que atraviesan por relaciones tóxicas?

Creo que lo más importante es reconocer que has caído en una relación tóxica y tratar uno mismo salir adelante y no esperar a que te lo diga otra persona. Siempre optar por el amor propio.

- Acabas de cumplir 40 años, ¿te sientes satisfecha con todo lo que has logrado hasta ahora? ¿O te hubiera gustado empezar tu internacionalización antes?

Creo que cada historia es diferente. Tengo mucho que agradecer. Para mí, el éxito no es solamente que tu carrera sea internacional. Para mí, el éxito es que tu vida esté completa en todos los planos. Tengo 40 años, una familia sólida y dos hijos, para mí, eso también es éxito. Creo que la internacionalización se va a ir dando eventualmente.

Creo que llego a mis 40 años completamente satisfecha y agradecida por todo lo logrado , no solo en mi vida profesional, sino también en mi vida familiar.

- ¿Sientes que tu mejor momento en la música ya llegó o está por llegar?

Creo que uno nunca sabrá cuál fue tu mejor momento. El cielo es el límite. Siento que falta mucho más, quiero seguir creciendo y cruzando fronteras , estoy en la mitad del camino.

Anna Carina Copello. Foto: GLR

- ¿Qué opinas de las personas nocivas que critican a los artistas?

No le puedo gustar a todo el mundo. A veces se toman la molestia de entrar a tu perfil y dejar el mensaje nocivo. Uno puede criticar, pero siempre con respeto. Hay gente a la que le falta amor en su corazón. No hay que darle importancia, para eso está el botón de bloquear.

- Tu hija Micaela te apoya en los bailes de TikTok. ¿Ella en algún momento ha querido seguir tus pasos en la música?

No quiere. Le gusta bailar y cantar, pero más lo hace por hobby. Sabe manejar el TikTok mejor que yo, le gusta apoyarme en los challenges. Pero ella está estudiando Administración de Empresas, entonces su camino es otro. Aunque nunca es tarde para convencerla. Me hubiera encantado que siga mis pasos, pero respeto su decisión.

- ¿Con qué artista peruano te gustaría hacer una colaboración?

Está pendiente hacer algo con mi querida Eva Ayllón. A parte de que es una maestra, me parecería increíble poder mezclar dos géneros distintos.

- ¿Volverías a aceptar ser jurado en un reality de canto como La voz?

He tenido la oportunidad de estar en La voz kids por tres temporadas, siempre lo tendré como uno de mis más lindos recuerdos. Definitivamente, sí me gustaría participar porque se relaciona mucho con lo que hago y me encanta compartir mis experiencias con personas que están con ganas de aprender en este mundo difícil que es la música.

- ¿Qué otros proyectos tienes para este año o el siguiente?

Voy a lanzar dos o tres canciones más este año. Ya las tengo listas. Estoy muy emocionada, estos lanzamientos van a estar increíbles. Aún no te puedo decir si son colaboraciones, pero van por una mezcla de géneros.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.