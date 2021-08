Andrea San Martín llora de emoción al inaugurar local: “Es recordar el trabajo diario”

Andrea San Martín protagonizó un emotivo momento durante una entrevista con En boca de todas al inaugurar su segundo local en el distrito de Jesús María.

El programa lanzó una nota de especial de todo el trabajo y despliegue que hizo la actual pareja de Sebastián Lizarzaburu para abrir su nueva tienda. Tras ver las imágenes, la ex chica realty confesó que lloró por el informe.

Asimismo, y con la voz entrecortada, Andrea San Martín agradeció el apoyo de todas las personas que la empujaron para que pueda hacer realidad sus sueños.

“ Me han hecho llorar, no lo puedo creer. Es recordar el trabajo diario, que hay tanta gente que me apoya , acá está la gente de la galería, van a ser mis compañeras y estoy contenta por eso”, dijo la modelo mientras lloraba de emoción.

“Me imagino (la emoción de Andrea). Tienes tanta ilusión de salir adelante y la carita de felicidad que tienes nos dice todo”, comentó Tula Rodríguez.

Por su parte, Maju Mantilla señaló la buena racha que viene atravesando Andrea San Martín. “ Yo creo que estás en tu mejor momento. La vida te sonríe en todo aspecto, con tu familia, tus hijas preciosas y tu pareja . En cuanto a la televisión estás en programa como conductora”, señaló la conductora.

Finalmente, Andrea San Martín agradeció al programa En boca de todos por haber expuesto su trabajo a nivel nacional, ya que así es una forma de hacer más conocido su nuevo local.

“Esta es la forma de poder llegar a más personas y estoy muy agradecida”, dijo la joven madre antes de cortar la cinta roja.

